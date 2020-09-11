Протесты в Белоруссии, последние новости на 11 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Совсем недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о перестановках у силовиков. Новым генпрокурором страны стал Андрей Швед (экс-председатель госкомитета судебных экспертиз). Александр Григорьевич решил лично представить его подчиненным. На этом мероприятии Лукашенко посетовал, что работа ведомства не активная.

- Активность должна быть направлена - я это всегда требовал и буду требовать - на сохранение страны, независимости и ее безопасности, - сказал президент и добавил, что в государстве достаточно законов, чтобы спасти страну.

Позже Лукашенко встретился с послом РФ Дмитрием Мезенцевым. Президент заверил собеседника в том, что "Белоруссия и Россия продвинулись в решении накопившихся проблем".

Накануне о ситуации в соседней стране снова высказались в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что далеко не все в Белоруссии против действующего президента Александра Лукашенко:

- Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события.

Адвокат члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой написал заявление в СК. Он требует возбуждения дела против сотрудников (ГУБОПиК) и КГБ, которых обвиняют в хищении и угрозах Колесниковой.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова рассказала, что 8 сентября на акциях протеста у Комаровского рынка задержали 121 человека. 106 из них будут судить.

- На площади у Комаровского рынка собралось около 250 человек. Они прошли колонной по площади Якуба Коласа, улице Куйбышева и проспекту Машерова. Всего в акциях протеста приняли участие не более 500 человек, - рассказала представитель ведомства.

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