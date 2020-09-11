За операцией СБУ по похищению 33 россиян стояли кураторы из ЦРУ

Кадры задержания 33 россиян в Минске в конце июля.

«Это не мы, это провокация ФСБ», - официально открестились украинские спецслужбы от своей операции, которая закончилась провалом в Минске. «КП» подробно рассказывала о том, как 33 россиян, большинство из которых воевали в Донбассе, выманили на территорию Белоруссии. Ребятам обещали, что из Минска они полетят в Венесуэлу по контракту - охранять объекты «Роснефти» в этой латиноамериканской стране.

А своим белорусским коллегам украинские силовики наплели о том, что это сотрудники ЧВК «Вагнера», которые приехали «дестабилизировать обстановку» в предвыборный период. Россиян в Минске задержали и обвинили сначала в терроризме, затем - в подготовке массовых беспорядков. Киев прислал запрос на экстрадицию тех, кто воевал против украинских войска в Донбассе... И неизвестно, чем бы это все закончилось, если бы российские компетентные органы не вскрыли весь план спецслужб Украины. И не передали все детали в Минск.

Письмо в МИД Украины.

Перед тем, как наших граждан отправили на Родину, перед ними извинился старший сын Александра Лукашенко Виктор. Украинские журналисты раструбили, что операция сорвалась из-за предательства отдельных чиновников. В Верховной Раде инициировали создание Временной следственной комиссии, которая должна вычислить «зрадника».

Между тем, выясняется, что за всей этой операцией торчат уши конкретных сотрудников Центрального разведывательного управления из киевской резидентуры. Источник в российских спецслужбах рассказал спецкору «КП» детали.

Украинцы наследили

- На сегодняшний день у вас полная картина этой провокации?

- Для компетентных органов ясность наступила давно – еще когда наши граждане были задержаны в Минске. Уже тогда было достоверно установлено, что за происходящим стоят спецслужбы Украины, о чем и было заявлено 7 августа. Было 100-процентно доказано, что авиабилеты для группы покупались конкретными лицами на территории Украины, а фейковые номера телефонов приобретались «заочно» из Киева.

По словам моего собеседника, за последний месяц появились и новые данные, указывающие на причастность Украины к этой спецоперации. К примеру, объявление о найме охранников от имени «Роснефти» размещено 25 сентября 2019 года с использованием IP-адреса российской фирмы «Реконн», который арендован проживающим в Харькове Куцыным Алексеем Анатольевичем, гражданином Украины.

Объявление на сервисе "Авито".

Отзывы о фирме.

Паспорт Алексея Куцына.

- Его неплохо знают в СБУ, например сотрудник по фамилии Борисенко, - говорит наш источник в спецслужбах. - Еще одна привязка - оплата за использование доменного имени, к которому был привязан подставной адрес электронной почты, использовавшийся в переписке с россиянами, осуществлена с канадского IP-адреса через платежную систему украинского банка JSC Universal Bank.

Помимо этого, российские правоохранители установили, что страховка на россиян, выезжавших в Минск, оформлялась через московскую страховую компанию «Арсенал» от имени одного из членов группы с использованием киевского IP-адреса. Но в Киеве он быть никак не мог. Также, установлены те, кто из Москвы и Санкт-Петербурга переводили деньги старшему группы «вагнеровцев». Удалось в Турции и на Украине вскрыть всю цепочку причастных к передаче денег.

Страховой полис на 10 человек.

Список застрахованных.

- Будущая временная следственная комиссия Верховной Рады, которую не дает создать администрация Зеленского, равно как и «независимые» журналисты типа Гордона, Арестовича, Бутусова вполне могут обратиться, например, к проживающему в Киеве бывшему советнику прежнего главы СБУ Василия Грицака Гиорги Лорткипанидзе, который объяснит, кто давал поручения о переводе денег также скрывающимся в Киеве выходцам из Чечни Дениэлю Альберту и Ахмадову Хасмагомеду, - подсказывает мой собеседник. - Они же расскажут, кто просил их организовать получение в Минске денег сыном Геннадия Кумпана, Владиславом. Первый, напомню, встречал группу наших граждан со стороны Белоруссии. Можно также найти в Одессе сбежавшего в 2018 году из Санкт-Петербурга мошенника Константина Тихомирова и спросить, кто просил его через свои связи в Санкт-Петербурге перевести деньги в Белоруссию для старшего группы наших граждан. Чтобы быстрее найти Тихомирова, рекомендуем отыскать в Одессе местного жителя Вербицкого Вадима – он подскажет.

Начальник полиции Одесской области Георгий Лорткипанидзе, 2016 г. Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Паспорт Даниэля Альберта.

Хасмагомед Ахмадов.

Кстати, сразу после задержания наших граждан в первую очередь в известность был поставлен посол Украины в Минске, о чем свидетельствует его доклад в Киев от 30 июля. По мнению нашего источника, если бы не было причастности украинской стороны к этой провокации, едва ли глава украинской дипмиссии так оперативно узнал бы об этом.

Константин Тихомиров.

Перевод от Тихомирова.

Киевская резидентура

- При этом и СБУ, и Служба внешней разведки Украины открестились от причастности к этой операции. А новый начальник Главного управления разведки минобороны незалежной Кирилл Буданов и вовсе заявил, что это провокация ФСБ. В то же время украинский журналист Гордон хвастался, что даже его интервью с Лукашенко - часть спецоперации.

- Ну а кому приятно признаваться в провале. Хочется же выглядеть победителями. Отсюда и противоречивые заявления и поступки, целенаправленные и непреднамеренные утечки в украинские СМИ и интернет. Добавьте к этому откровенный шок украинских властей от осознания того, что вскрылись их грязные замыслы «в темную» использовать казалось бы дружественную ей страну. И с ЦРУ теперь придется объясняться.

- Известно, кто конкретно участвовал в разработке этой провокации?

- Нам - да. А будущей временной следственной комиссии Верховной Рады или независимым журналистам мы рекомендуем зайти в дом 5\7 по улице Паторжинского в Киеве, где располагается 5 Управление Департамента контрразведки СБУ, подняться на третий этаж, открыть двери в 309, 314, 315, 316, а лучше в 317 кабинет, найти там, например сотрудника 2 отдела 5 Управления Владислава Долгозвягу и попросить достать его из сейфа интересующее всех дело. На тот случай, если сейф пустой, передаем список (на сайте kp.ru) сотрудников 1 и 2 отделов 5 Управления, которые работали ранее по этой теме в разное время и в разной форме.

Еще можно спросить у начальника отдела контрразведки 3 Управления ГУ СБУ по Донецкой и Луганской областям Алексея Загайнова и его заместителя Дмитрия Туревича, как у них прошел отпуск после «трудов праведных» - эти сотрудники также кое-что знают о подготовке операции.

Юридическую сторону дела может прояснить старший следователь по особо важным делам 2 отдела 1 управления досудебных расследований Главного следственного управления СБУ подполковник юстиции Томусяк Александр Станиславович.

- Вы упомянули ЦРУ. Какова его роль в этой истории?

- Среди упомянутых выше непреднамеренных и преднамеренных утечек одна касалась «известного в кругах украинских спецслужб» сотрудника резидентуры ЦРУ «Т», который был осведомлен об операции и участвовал в корректировке ее замысла. Желающие могут подкараулить у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковина либо его первого заместителя Браена Томас О*Берна, они, если захотят, расскажут много интересного.

Томас О'Бёрн.

Тимоти Сковин.

Основной план

- В чем заключалась корректировка замысла?

- Изначальный план – заманить в ловушку интересующих украинские спецслужбы граждан России. На завершающем этапе с подачи американцев появилась дополнительная более глобальная, стратегическая цель - внесение раскола в белорусско-российские отношения. Именно для этого спецслужбы Украины завели группу в Минск и создали условия для ее невылета в Стамбул.

Между тем, в украинских СМИ со ссылкой на анонимных сотрудников СБУ сообщалось о том, что после вылета лайнера с россиянами на борту его предполагалось посадить на одном из аэродромов Украины. Журналистские версии разнились - украинский агент в самолете должен был изобразить из себя то ли больного, которому резко стало плохо, то ли террориста. Впрочем, мой собеседник к этой версии относится скептически.

- Такие варианты обсуждались в кабинетах СБУ, но только на начальном этапе. Уже весной 2020 года было принято решение затаскивать группу условных «вагнеровцев» в Минск и руками спецслужб Белоруссии их задерживать. Напомню, что в момент пересечения границы с Белоруссией поздно ночью 24 июля билеты всех 33 граждан России с первоначальной датой вылета утром 25 июля из Минска были отменены, о чем члены группы не знали.

- На Украине некоторые склонны считать, что операция провалилась из-за предательства. Якобы на совещании у Зеленского 24 июля было принято решение о переносе операции, которая в итоге потерпела фиаско...

- Возможно, 24 июля у Зеленского и было какое-то совещание. Может быть, даже и по этой теме. Только напомню, что бронь на билеты по маршруту «Минск-Стамбул» для всех 33 россиян с датой вылета 25 июля была отменена из Киева еще 20 июля! То есть, за четыре дня до 24 числа организаторы акции исходили из того, что все граждане России останутся в Белоруссии, а потом окажутся на Украине.

Наш источник в спецслужбах напоминает также, что уже 30 июля, на следующий день после задержания украинская сторона удивительно оперативно подготовила экстрадиционные документы. Потому что заранее знала, на кого их оформлять. Или оформила заблаговременно. Спрашивается, зачем нужны эти бумаги, если собираешься сажать самолет в Киеве?

Результат - на «табло»

Впрочем, несмотря на очевидный провал этой акции, энтузиасты на Украине продолжают называть ее уникальной и неповторимой.

- А вы как оцениваете, - спросил я в российских компетентных органах.

- Операция эта стала широко известной только благодаря ее звонкому провалу и, так сказать, из-за масштабного международно-авантюрного характера. Между тем, попытки выманить таким образом интересующих людей спецслужбами Украины предпринимались и ранее. К примеру, в 2018-2019 гг. по такой же схеме – публикация объявлений о наборе для работы в российских ЧВК – временные оперативные группы СБУ на Донбассе размещали такого рода объявления в интернете. Кстати, органы безопасности ДНР и ЛНР своевременно информировали жителей республик. Так что ничего нового. И вообще: операции в разведке и контрразведке – это не фигурное катание или художественная гимнастика, где оценивается исполнение сложных элементов. Тут успешность или провал оцениваются по конечному результату. Надо, как в хоккее, смотреть на табло. А на нем мы сегодня видим, что российские граждане находятся на Родине. Официальный Киев, включая спецслужбы Украины, не знают, как восстановить доверие с соседней страной. На самой Украине «шукають зраду» непосредственно в окружении президента Зеленского. Все увидели, как умеют врать украинские спецслужбы. ЦРУ переоценивает степень доверия к своим киевским коллегам. Что это, если не провал? Не знаем, как между собой в СБУ и ГУР называли эту операцию, но ей точно подходит название «Бумеранг»: как запустили, так и вернулось.

- А все-таки, может скажете, когда российской стороне стало известно об этой операции?

- На вполне определенном этапе, который позволил вернуть наших граждан домой целыми и невредимыми и решить ряд других задач без ущерба для безопасности нашей страны.

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