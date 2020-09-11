Вопрос дня: А вы по специальности работаете? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, Герой России, полярник:

- Где я сейчас должен быть? Ну хотя бы на Северном полюсе! А я - депутат Госдумы. Меня спасает то, что и здесь занимаюсь Арктикой и Антарктикой.

Екатерина ГАМОВА, знаменитая волейболистка:

- Думаю, да. Ведь я окончила физкультурный институт. Сейчас - куратор молодежных сборных по волейболу. И, если бы у меня не было спортивного образования, вряд ли я смогла бы устроиться на эту работу и на эту зарплату.

Александр ВОЛКОВ, летчик-космонавт, Герой Советского Союза:

- У меня была мечта с детства - стать летчиком. А у некоторых, к сожалению, мечты нет...

Николай ВАЛУЕВ, экс-боксер, депутат Госдумы:

- Как закончил карьеру на ринге, так сразу «вспомнил», что у меня два высших образования - спортивное и юридическое. И когда пришел работать в парламент, они мне очень пригодились. Можно сказать, что именно сейчас я занимаюсь своим делом.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ, полковник Советской армии:

- Я служил в Вооруженных силах СССР, принимал присягу, защищал Родину. И сейчас верен этому своему высокому призванию. Как полковник Советской армии. Еще преподавал в университете философию и математику, по сути, был воспитателем молодого поколения. И сегодня им остаюсь.

Евгений РОЙЗМАН, экс-мэр Екатеринбурга:

- По образованию я историк. Всю жизнь занимаюсь исследованиями, а сейчас читаю лекции. А еще основал у нас в городе Музей Невьянской иконы - там более 700 редких экспонатов.

Амаяк АКОПЯН, знаменитый иллюзионист:

- Увы, нет! Я окончил ГИТИС, учился на режиссера. Ну а в итоге стал... волшебником!

Геннадий ОНИЩЕНКО, экс-главсанврач РФ:

- Прежде всего я - врач-эпидемиолог. И на всех постах, включая нынешний, эта моя специализация очень помогала.