Шоу «Золото Геленджика»: Иван Охлобыстин попробует помешать участникам выиграть 16 кило драгметалла

Тимур Родригез (слева), Иван Охлобыстин и Кристина Асмус возьмут процесс борьбы за золото под свой звездный контроль.

В конце 80-х в Японии знаменитый кинорежиссер Такеши Китано придумал и воплотил в жизнь в меру экстремальный телепроект, участники которого борются за внушительный денежный приз (миллион иен, или 8 тысяч долларов по курсу того времени), проходя необычные и забавные испытания. Их задача - взять штурмом замок графа Такеши. За всю историю адаптаций проекта (Франция, США, Испания, Вьетнам и другие страны) лишь девятерым участникам удалось дойти до конца и взять приз.

В нашей версии - 16 выпусков, в каждом = 85 участников. Под пристальным вниманием ведущих, Кристины Асмус и Тимура Родригеза, конкурсанты попробуют взять штурмом высоту, на которой расположен трон Ивана Охлобыстина - он играет инфернального богача, владельца парка необычных аттракционов. Вот как раз в его распоряжении и находится сейф с призом - килограммовым слитком золота (по оценке продюсеров, стоимостью около 2,5 миллиона рублей). В каждом выпуске разыграют по одному слитку.

Что за испытания? Самые безумные, абсурдные и веселые. Пробежать по фальшкамням, пройти лабиринт с ловушками, в костюме кегли сыграть в боулинг, выйти на поединок с сумоистом. Все это внутри заново выстроенного на территории Геленджика тематического парка.

ТНТ. «Золото Геленджика».

С 13 сентября по воскресеньям, 19.00.