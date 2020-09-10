Сказки после Чернобыля

Кадр из картины «Снега больше не будет».

Один из лучших фильмов венецианского конкурса этого года «Снега больше не будет» (Never Gonna Snow Again) - кино совершенно непредсказуемое, за исключением финала, в котором снег все же пойдет. Впрочем, он сопровождается титром о том, что, согласно прогнозам, последний раз мы увидим снег в 2025 году. Футуристическое страшное будущее уже наступило - под глумливые смешки тех, кто не верит в глобальное потепление, отрицает экологическую катастрофу, не видит, как на глазах меняется климат, и смеется над Гретой Тумберг (о героической шведской школьнице сняли полнометражный документальный фильм, и его тоже показывают в Венеции). Впрочем, им тоже недолго осталось отравлять своим присутствием атмосферу Земли.

Главного героя удивительного фильма польки Малгожаты Шумовской (снятого совместно с Михалом Энглертом) зовут Женя. Он родился в Припяти за семь лет до Чернобыля - в летний день к нему в окно залетала похожая на снежинки радиоактивная пыль. После чего он стал, как девочка из «Сталкера», двигать стаканы взглядом и обрел другие экстрасенсорные способности. Болельщик донецкого футбольного клуба «Шахтёр» ходит по домам элитного пригорода Варшавы, предлагая услуги массажёра и гипнотизера, облегчая невыносимое напряжение жизни своих постоянных клиентов и незаметно подводя некоторых из них к безболезненному концу. Он знает про них почти все, посвящен в их весьма экстравагантные секреты и иногда выполняет их экзотические пожелания, делая массаж их любимым собакам. В безжалостном мире великих авторов кино ХХ века этот персонаж, во всех смыслах слова не от мира сего, был ангелом-истребителем. В сегодняшнем мире истреблять милых, пустых буржуа нужды нет: мир на глазах истребляет себя сам. И его, как и всех нас, можно только жалеть за наивность и глупость. Трудноопределимый по жанру фильм Шумовской (здесь и драма, и черная комедия, и щепотка магии и волшебства, без которой не может обойтись новогодняя история) - элегия, эпитафия уходящему миру - такому, как мы его знали.

Еще один блестящий фильм из Восточной Евровы, сербская драма “Оазис” (Oasis) Ивана Илкича, заставляет вспомнить шедевр Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» - действие в нем тоже происходит в интернате для душевнобольных, только в главных ролях здесь не актеры, а реальные его постояльцы, деликатно подготовленные к исполнению их трудных ролей режиссером, снимавшим здесь в качестве документалиста. В центре - любовный треугольник вновь прибывшей в институцию девушки Марии, уравновешенного работника кухни Роберта и уже влюбленной в него буйной Драганы. Люди, приговоренные обществом к жизни в «оазисе», за пределами которого для них нет места, многим отличаются от «нормальных», но только не отсутствием достоинства, мыслей, чувств и влечений. Им, как и всем, свойственно желание прикоснуться к другому человеку, взять его за руку, ощутить тепло. Увы, проявление человеческих эмоций - для них непозволительная роскошь: без угрозы попасть под санкции медицинского персонала можно только раскачиваться, сидя на месте, и оглашать пространство воплями ужаса - так привычнее той части человечества, что пока располагается на этой стороне психопатического спектра. Но границы его подвижны, и от поехавшей крыши не застрахован никто - как жаль, что в этом случае у людей не остается никакого другого выхода, кроме трагического.

Сербская драма “Оазис” Ивана Илкича заставляет вспомнить шедевр «Пролетая над гнездом кукушки» Формана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровь под асфальтом: на Венецианском фестивале состоялась премьера исторической драмы Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

Фильм посвящен событиям 1962 года в Новочеркасске (подробности)