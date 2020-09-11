Ишь моду завели - изменять! Кончилась любовь - уходи

Отношения между мужчиной и женщиной складываются по-разному, иногда они начинаются после предыдущего болезненного разрыва партнера. Своими мыслями, как быть, если вам достался мужчина-брошенка, поделился наш колумнист.

Валя:

Говорят, чтобы отойти от предыдущего разрыва, нужно столько же времени, сколько вы были в отношениях. А если он был 5 лет, следующую пятилетку слушать его нытье? Вот это радость!

Нина - Вале:

Для меня вообще странно звучит, что брошенка должен себе найти счастье в новых отношениях. Может, сначала надо с собой разобраться, закрыть все душевные дыры, всех понять и простить, а уже потом думать о новой любви?

Миша:

Лучше, конечно, помучиться. В смысле вместе пуд соли съесть. Совместное преодоление трудностей сближает сильнее совместного прожигания жизни.

Марина:

Советы автора, конечно, хороши, но для какой-нибудь Швеции, где оставленный мужчина будет рассказывать психологу, какие все бабы сволочи, а он гладиолус. Русский мужик же сразу запьет. Потом влезет в долги, потом в какие-то неприятности, опять в долги. А только потом этот подарочек найдет себе новую девушку, которой заявит, что ради чистой любви она должна его принять.

Тут ученые провели интересное исследование, согласно которому мужчины и женщины совершенно по-разному реагируют на измену. Читатели kp.ru высказались в комментариях.

Вика:

Как по мне, так уши ему оторвать и за то, чтобы он и не влюблялся ни в кого, и уж тем более не ходил налево. Кончилась любовь - разводись.

Кристина:

Ну вообще опрашивать только студенческие парочки на тему измен - это как запрещать секс до свадьбы в общаге филфака. Это все-таки время, когда люди максимально склонны к тому, чтобы менять партнеров, они быстрее увлекаются и легче меняют свою жизнь. Думаю, в других возрастных категориях картина была бы толерантнее.

Кирилл:

Да ладно вам в сказки верить, каждая семья хоть раз да переживала поход налево. Чаще всего это поход мужа, а некоторые так вообще живут годами. И ничего, вместе потом фото в соцсетях выкладывают с подписью: «Мой единственный любимка! Столько лет вместе!»

Наташа:

Но одну здравую мысль норвежские ученые подметили: ничто не спасет бабника, если его поймали на месте преступления. Другое дело, когда ей годами подруги рассказывают про каких-то блондинок с мужем в ресторанах. Да мало ли кому что показалось?! Наговоры.

Карина - Наташе:

Отсюда еще одна мораль: не хочешь что-то решать, не ищи признаков измены. Например, не смотри телефон мужа. Сначала задай себе вопрос: а что я буду делать с этой информацией?

Николь:

Вот что мне не нравится в опросах - что ко всем с одним сантиметром подходят. Измену любая семья переживает по-разному, в зависимости от крепости отношений, любви, опыта, даже кризисов, которые они испытали вместе.

Расскажи кому-нибудь 30 лет назад, что супруги могут отдыхать порознь, их бы осудили, а сегодня такой формат - норма. Читатели в комментариях приводят свои доводы за и против каникул раздельно.

Катя:

Согласна с автором, нигде так не раскрывается характер, как в совместном отпуске. Я вот считаю, что до загса всем нужно съездить в Париж. Сколько раз там бываю, столько вижу кучу ругающихся парочек, которые потерялись или приехали не туда. Выдержите этот квест - можно и штамп ставить.

Алла:

Мы с мужем, когда поженились, были нищие, но романтики хотелось. Жили в Екатеринбурге, и решил супруг меня повезти на Богучарские карьеры. Электричкой, потом каким-то автобусом, потом под дождь попали, потом шли лесом. В общем, просыпаюсь утром в палатке, а он плачет: прости, я хотел, чтобы было красиво. Вылезаем, а там и правда красота! И он, дурак-романтик, рядом. С тех пор 35 лет вместе, и я не представляю отпуска раздельно.

Бэлла:

Мы с мужем отдыхаем раздельно 18 лет: я люблю комфорт, море, шопинг, а он рыбалку, Белое море, всю эту суровую романтику. Возвращаемся - он своей энергетикой напитался, у меня душа свою песню поет. И так хорошо, и соскучились, и есть что рассказать.

Константин:

Главный аргумент против раздельного отпуска - у мужа развязаны руки, пойдет изменять. Но, блин, тут же все зависит от мужика. У него, если честно, руки никогда не связаны. Если он склонен ходить налево, он и соседку найдет, и на работе флирт организует. А если жену любит - на фига ему левые истории на отдыхе?!

Валерия - Константину:

Знаете, Костя, это история про «не искушай». Если рядом будет жена на отдыхе, эти руки сами собой не развяжутся. А когда номер свободен, соблазн велик.