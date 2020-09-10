В Центробанке допустили рисковый сценарий развития российской экономики

Здание Банка России в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Центробанк представил важный документ – «Основные направления денежно-кредитной политики на 2021 – 23 годы» . Два ее главных показателя – это инфляция и размер ключевой ставки. В ЦБ считают, что цены будут расти в среднем на 4% каждый год. При этом ключевая ставка (от которой частично зависят ставки по кредитам) в ближайший год будет низкой (на уровне инфляции), а потом может немного подняться (до 5 - 6% годовых). Напомним, сейчас она находится на рекордно низком уровне – 4,25% годовых. И некоторые эксперты считают, что может еще немного опуститься до конца года.

Всего ЦБ представил четыре возможных сценария развития экономики. Так делают всегда, потому что с точностью предсказать будущее невозможно. А готовиться нужно к любому развитию событий. Это позволяет быстрее принимать правильные, заранее продуманные решения. Тем более что сейчас неопределенность в экономике повысилась. Эксперты с трудом могут предсказать, как будет вести себя население и бизнес в постковидную эпоху, то есть насколько изменится потребительский спрос у первых и склонность к инвестициям - у вторых.

Базовый сценарий у ЦБ довольно оптимистичный. Экономика и спрос в ней восстанавливаются уже в следующем году, а бюджет (то есть соотношение доходов и расходов) приходит в норму в 2022 году. Цена на нефть стабилизируется в районе $50 за баррель (сейчас - около $40). Но есть еще три относительно негативных сценария.

Дезинфляционный

Он предполагает, что вторая волна коронавируса все-таки приходит, вводятся ограничения, падает потребительский спрос, а цена на нефть снижается до $35 за баррель. Это приведет к снижению инфляции и вынудит ЦБ сильнее опустить ключевую ставку. Вслед за этим должны упасть и ставки по кредитам. Но это не точно.

Проинфляционный

В этом случае потребительский спрос растет сильнее, и это толкает цены вверх. Инфляция увеличивается. Расходы бюджета - тоже. Стоимость нефти находится на довольно низком уровне ($35 – 40 за баррель). Чтобы бороться с ростом цен, Центробанку придется повышать ключевую ставку. Это приведет к удорожанию кредитов.

Рисковый

Самый пессимистичный сценарий. Здесь и затягивание пандемии, и падение спроса, и растущий дефицит бюджета из-за низкой цены на нефть. Ситуацию может усугубить масштабный кредитный кризис в развитых странах, где накоплен большой госдолг, а также обострение геополитических рисков. В этом сценарии нефть прогнозируется на уровне $25 – 35 за баррель. Рубль может упасть, а инфляция – вырасти, как и ставки по кредитам.

- События этого года значительно увеличили степень неопределенности относительно экономической динамики в предстоящие годы. Причем эта неопределенность касается как динамики совокупного спроса, так и последствий пандемии для факторов предложения, которые определяют потенциал экономики — и российской, и мировой. В условиях этой неопределенности мы разработали больше прогнозных сценариев, - пояснил на пресс-конференции Алексей Заботкин, заместитель председателя Банка России.

Примечательно, что ни в одном из прогнозов ЦБ не учитывает вероятность роста цены на нефть выше $50 за баррель. Даже несмотря на многочисленные прогнозы о девальвации американской валюты, которая должна привести к росту цен на все сырьевые товары. То ли все действительно так печально, то ли в ЦБ, как и в Минфине, предпочитают перестраховаться: готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Справедливости ради, эта тактика неплохо сработала в нынешний кризис. Даже несмотря на катастрофическое падение цен на нефть этой весной.

- Российская экономика столкнулась с пандемией, имея гораздо больший, чем когда-либо, запас прочности и адекватную вызовам макроэкономическую политику. После шоков 14 - 15 годов мы смогли воспользоваться относительно спокойными годами, чтобы навести порядок в своем хозяйстве. И сейчас нужно помнить про этот урок. Хорошие годы должны быть использованы для восстановления буферов и того пространства маневра, без которых меры для поддержки экономики в сложное время будут невозможны, - заявил Алексей Заботкин.

По его словам, три столпа макроэкономической стабильности - это устойчивая инфляция (около 4% в год), нейтральная ключевая ставка (на 1 - 2% годовых выше инфляции) и бюджетное правило (когда при дорогой нефти мы накапливаем резервы, а при дешевой - проедаем их).

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