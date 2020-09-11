Новые партии играют в открытую?

К уже привычным партиям на грядущих выборах прибавятся дебютанты. Фото: Евгения ГУСЕВА

По мнению ведущих экспертов, именно эти качества отличают партию «Новые люди», которая впервые будет участвовать в региональных выборах. При этом в партии не боятся политической конкуренции и прямо заявляют о своей оппозиционности. Как полагают политологи, удовлетворяя запрос на обновление, партия может претендовать на успех по итогам выборов, которые пройдут в России 11 - 13 сентября.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ЕСТЬ

За последние 20 лет политическая жизнь России не сильно изобиловала новыми харизматичными людьми, состояние стагнации вызвало небывалый запрос на новые лица. Но мало быть просто «новеньким», необходимо иметь новую платформу, идеи и понимать, что же именно надо менять в структуре власти. Всем этим запросам удовлетворяет партия «Новые люди», и поэтому к ней есть электоральный интерес, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Алексей Мухин.

«Связано это с запросом на изменения и перемены. На Украине и в Белоруссии это сработало в несколько извращенной форме - разрушением политического строя и государственной системы. Для того чтобы избежать подобного рода последствий, надо учиться на ошибках наших соседей и не совершать такую глупость. Поэтому, так как запрос есть, формируется необходимый ответ для того, чтобы эти процессы остались в политическом правовом русле, а не приводили к серьезному социальному перенапряжению. «Новые люди» - один из самых оптимальных проектов в этом смысле», - считает Мухин.

Политолог подчеркивает, что это одна из немногих партийных структур, предлагающая конкретные рецепты для того, чтобы избежать ошибок, которые совершались ранее и происходят у наших соседей. Внимание к «Новым людям» в регионах, как считает Мухин, обусловлено тем, что, с одной стороны, это люди, которые состоялись и их можно назвать профессионалами в своих областях, с другой - это перспективная политическая сила.

Согласен с политологом и старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков, который отмечает, что у людей в настоящее время есть огромное разочарование во всех парламентских партиях и их антирейтинг крайне высок.

Сергей Жаворонков.

«Люди там сидят по 20 или 30 лет, как Зюганов с Жириновским. И где результаты? Они не приходят к власти, они не делают ничего нового, у них нет новых идей. Нечаев же провозгласил, что его партия является проектом, представляющим тех, кто в политике раньше не участвовал. Это отличается от того привычного, совершенно надоевшего набора фигур, которыми нас пичкают последние 20 лет. Когда фактически новые партии было невозможно создать. А такие созданные партии, как партия Прохорова, быстро закрывались», - говорит Жаворонков.

При этом, как подчеркивает эксперт, спрос на новые фигуры есть и его пытается удовлетворить Нечаев.

Известный публицист Леонид Радзиховский также полагает, что общество устало и разочаровалось в системных партиях, четверка не меняется, а уровень жизни не растет.

Леонид Радзиховский.

«Они скучные и ничего не могут сказать и сделать, боясь не угодить начальству. Общий кризис парламентской четверки очевиден… Сейчас удачное время для появления новых лиц и перезагрузки системы. Однако превратить эту возможность в результат смогла только партия «Новые люди». С одной стороны, они имеют ресурс, а с другой - креатив», - подчеркивает Радзиховский.

О том, что существующая парламентская четверка стала слишком привычной для людей, говорит и политический психолог Александр Конфисахор, отмечая, что человек устает от обыденности в любой форме жизни - и в политике, и в семейной.

Александр Конфисахор.

«Действующие партии, представленные в Госдуме, стали привычными - как постаревшая и надоевшая жена, несчастный муж которой знает заранее, что она будет говорить и делать, что приготовит на завтрак, обед и ужин. Между тем в политике всегда должны присутствовать какие-то новые лица, способные привлечь к себе интерес», - отметил Конфисахор.

КРЕАТИВ И НОВИЗНА - ЗАЛОГ УСПЕХА НОВОЙ ПАРТИИ

Политический психолог Конфисахор отмечает, что партия выбрала себе удачное название и это правильный ход, это отметят избиратели.

«Они нашли хороший, понятный и, казалось бы, очевидный ход: когда люди требуют обновления, не хотят голосовать за старые партии, но при этом намерены все же высказать свою позицию. Партия с таким названием как бы говорит им: ребят, вам старые партии надоели, вот есть «Новые люди». Это сразу же привлекает внимание», - высказывает он свою точку зрения.

Что касается названий других партий, то они не являются столь выигрышными, на взгляд психолога. Название партии «За правду» психологу и вовсе кажется глупым, потому что правда у каждого своя. Партию пенсионеров также нельзя назвать выигрышной, потому что только из-за одного ее названия пенсионеры не пойдут голосовать за нее и скорее выберут коммунистов или «Единую Россию». В этом смысле «Новые люди» очень удачно вписались со своим оригинальным названием, которое вызывает много ассоциаций. Плюс ко всему, как отмечает психолог, у партии есть узнаваемый лидер и лицо, что тоже дает достаточно большие преференции и надежду на то, что партия сможет показать результат, отличающийся от статистической погрешности.

ЧЕМ НОВИЧКИ ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА

Сравнивая партию «Новые люди» с другими новичками в политике, политолог Жаворонков отмечает, что это единственный оппозиционный проект из вновь созданных партий. Остальные, будь то «Партия прямой демократии» или «Зеленая альтернатива», вообще никак себя не позиционируют относительно власти.

«Лидер «танчиков» заявил, что он против политики Путина, но его политику никак не прокомментировал. Анекдот некоторый. Как будто он в США собирается баллотироваться на выборах», - говорит Жаворонков.

Партия «За правду» Захара Прилепина, по его мнению, декларирует фактически поддержку Путина, и совершенно непонятно, чем она отличается от «Единой России» или от воинственной «Родины». Также эксперт уверен, что в политике нельзя экономить. И, по его наблюдениям, из четырех новых партий активно тратят деньги на избирательную кампанию только «Новые люди» и «За правду». Две остальные партии, видимо, рассчитывают «на дурака», что в политике не прокатывает, убежден эксперт. И если даже есть миллион подписчиков на игру в «танчики», это вовсе не означает, что избиратели проголосуют за их партию. Точно так же, как и за зеленых, - только потому, что они поддерживают тему экологии или компьютерные игры. Так как у человека много идентификаций. И одновременно игрок в «танчики» может быть сторонником Жириновского.

«Ребята, без траты денег это не получится. Без траты денег вы останетесь пустым местом, никто о вас ничего не узнает. «Новые люди» и в меньшей степени Прилепин тратят деньги на наружную рекламу в тех регионах, где они баллотируются. «Новые люди» тратят еще много денег на выпуск газет и их распространение по почтовым ящикам, что является одной из самых эффективных избирательных технологий, особенно в провинции. Потому что людям интересно что-то почитать. И «Новые люди» активно занимаются продвижением рекламы в интернете, я в Фейсбуке постоянно вижу их рекламу, а у Прилепина никакой рекламы в интернете я не вижу», - отмечает Жаворонков.

В свою очередь, политолог Мухин считает, что главное, что отличает «Новых людей» от других новых политических проектов, - это их универсализм. Партии-конкуренты или та же «За правду», как подчеркивает эксперт, использует определенные электоральные группы. При этом они мало учитывают интересы других электоральных групп.

«Новые люди» - универсальный политический инструмент, на мой взгляд. Они делают заявку на несколько электоральных ниш. Буквально на все практически. Они действительно являются очень опасным конкурентом для той же «Единой России», КПРФ и ЛДПР, «Справедливой России», тех партий, которые привыкли эксплуатировать социальный аспект в политической жизни. Но уже давно их потенциал в значительной степени исчерпан, и действительно необходимы новые лица», - делает вывод Мухин.

НЕДАЛЕКОЕ БУДУЩЕЕ

Все эксперты, опрошенные изданием, полагают, что «Новые люди» вполне могут претендовать на успех после итогов региональных выборов и готовиться к выборам в Госдуму РФ. Политолог Жаворонков считает, что уже сейчас можно говорить об электоральном подъеме и та социология ВЦИОМа, которая есть, очень интересна, хотя надо понимать, что существует административный ресурс, который понижает результаты всех партий, кроме «Единой России». Но пока социологические данные оптимистичны, и главное, что этот проект привлекает внимание и против него мало что можно возразить.

Политолог Мухин считает, что об электоральном отклике можно будет говорить только после единого дня голосования, но политический интерес к «Новым людям» однозначно есть. Публицист Радзиховский делает вывод о том, что, судя по результатам опросов, у «Новых людей» лучшие шансы, чем у остальных новичков. И попасть в Думу можно будет, используя «нейрон новизны» и умеренную критику власти. Но, когда они попадут в Госдуму, с них будет иной спрос.

СПРАВКА:

Партия «Новые люди» была зарегистрирована Минюстом России 1 марта. Партия будет представлена на выборах в Новосибирской, Костромской, Рязанской, Калужской, Воронежской областях и городах - Томске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке и Ессентуках.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев неоднократно заявлял о том, что это партия реальных дел и ее кандидаты - люди, которые сделали себя сами. Главным отбором кандидатов стала реализация на местах значимых общественных проектов, которые они смогу делать вне зависимости от того, пройдут ли в региональные или городские парламенты или нет.

Нечаев неоднократно заявлял о необходимости провести в России реальную, а не декоративную реформу МВД. Кроме того, были предложения установить 4-процентную льготную налоговую ставку для самозанятых и практически двукратно ее увеличить до 5 миллионов рублей в год (нынешняя составляет лишь 2,4 миллиона рублей). Партия выступает за защиту животных и предлагает ряд других инициатив. В частности, усилить поддержку фермеров в законе об экопродукции, сделать единый федеральный норматив обеспечения школ, повысить зарплату учителям до 75 тысяч рублей и избавить их от ненужной бумажной волокиты.