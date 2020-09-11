«Сильно обжёгся»: Шепелев рассказал, что ему не нравилось в романе с Фриске

Жанну Фриске знала вся страна: когда она начала встречаться с Дмитрием, он был начинающим телеведущим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В прошлом году Дмитрий Шепелев съехался со своей избранницей – дизайнером Екатериной Тулуповой. Телеведущий не спешит делиться подробностями своих новых отношений с публикой и по-прежнему не показывает в соцсетях сына Платона. Дмитрий признается: его совсем не привлекает обратная сторона славы, когда его узнают на улице, или когда незнакомые люди пытаются давать ему советы о личной жизни. В свое время он очень устал от этого, когда встречался с певицей Жанной Фриске. По словам Шепелева, пока он не влюбился в Жанну, он не имел представления, насколько она публичный человек.

Жанну Фриске знала вся страна: когда она стала встречаться с Дмитрием, он был начинающим телеведущим. Слава Жанны буквально оглушила его – они не могли ступить и шагу без того, чтобы за ними не наблюдали со стороны. Именно этот момент очень сильно напрягал Шепелева во время романа с Фриске.

- Когда мы были вместе с Жанной, я очень сильно обжёгся на этом. Она — ещё более публичный человек, чем я. Ещё куда более узнаваемый человек. Вообще не понимал, во что вмешиваюсь. Когда я понял, что в нашу личную жизнь лезут все кому не лень, то мне от этого стало очень страшно, - рассказал телеведущий в YouTube-шоу «Макарена».

Пока Шепелев не начал встречаться с Жанной, он не имел представления, насколько она публичный человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Потом, когда Жанны не стало, и у Шепелева появились новые отношения, он понял, что ни с кем не хочет делиться подробностями того, что происходит в его доме и в его семье. Сегодня Дмитрий и его избранница живут в большой квартире на Патриарших прудах вместе с двумя детьми - сыном Шепелева от Жанны Фриске Платоном и Ладой – дочкой Екатерины от первого брака. Дети пары – ровесники, им по 7 лет. Ребята ходили в один детский сад, и именно они познакомили родителей друг с другом.

Шепелев не раскрывает свои планы на будущее, однако в Инстаграме он как-то проговорился, что подумывает о женитьбе. С 37-летней Екатериной Тулуповой 37-летний телеведущий начал встречаться три года назад. Тулупова, как и Шепелев, воспитывала дочку одна. С мужем Екатерина развелась в 2016 году. Отец ее дочери Лады - успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Компания Кленова владеет основной долей аптечной сети «36,6» (в нее входят более 1300 аптек, расположенных по всей России, в том числе бренды «36,6», «Горздрав» и «А5»). Как сообщается на сайте компании, совокупный объем сделок при участии Altus Capital на конец 2017 года превышал 1 миллиард долларов.

Новая избранница телеведущего – дизайнер Екатерина Тулупова. Фото: Инстаграм.

Для Дмитрия важно, что с переходом на новое место работы он по-прежнему может позволить себе и своей семье сохранять комфортный образ жизни. Только за школу для сына Платона он платит полтора миллиона рублей в год. Ходили слухи, что после ухода Шепелева с Первого канала на канал ТНТ он потерял в зарплате. Однако в YouTube-шоу «Макарена» телеведущий опроверг эту информацию.

- Я ничего не потерял, - сообщил он. По некоторым данным, Шепелев зарабатывает на телеканале до 30 млн рублей в год.