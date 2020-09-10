Гарик Мартиросян провел юбилей Долиной в маске: помолодевшая певица устроила вечеринку для друзей

Именинница выбрала для празднования юбилея платье главного цвета 2020 года. Лариса Долина с гостями Юлией Ковальчук и Алексеем Чумаковым.

Певица Лариса Долина отметила 65-й день рождения вечеринкой в столичном ресторане. Поздравить Ларису Александровну приехали друзья-коллеги: Максим Галкин и Алла Пугачева, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Валерия и Иосиф Пригожин, Александр Буйнов и многие другие.

Гарик Мартиросян в маске — «самый пандемический ведущий» по версии Максима Галкина.

Народная артистка выбрала для праздника наряд главного цвета 2020-го года – платье из струящегося шелка синего цвета. Лариса Долина похудела, благодаря чему выглядит моложе, чем 10 лет назад. Преображение произошло аккурат к ее недавнему участию в популярном телешоу «Маска», где звезда выступала в массивном костюме оленя. Кстати, сегодняшний день рождения Ларисы Долиной провел Гарик Мартиросян, который был членом жюри в «Маске». А сегодня на празднике Гарик в начале был в медицинской маске - это был образ на злобу дня. Как пошутил Максим Галкин: «Гарик перчатки забыл. Самый пандемический ведущий». Юлия Ковальчук, поздравляя именинницу заметила: «У Ларисы Александровны прекрасное чувство юмора, и посмеяться мы любим». Александр Буйнов исполнил для именинницы песню, впрочем, как и многие коллеги.

Поздравления и дружеский поцелуй юбилярши Ларисы Долиной и Александра Буйнова.

Многие артисты еще днем поздравили Ларису Долину в социальных сетях. Олег Газманов пожелал коллеге: «Чтоб светились твои глазки и не подводили связки. Есть с кого брать пример - легендарная, великолепная, виртуозно владеющая голосом певица».

Александр Панайотов счастлив быть учеником и петь вместе с мэтром: «Лариса Александровна - мастер. Профессионал. Легенда. Планка, которую она когда-то так высоко подняла, за все эти годы ни на градус не опустилась. Обещаю написать нам новый дуэт…»

Александр Левшин верно подметил: «Лариса, ты отдельно стоящая планета в нашем грешном и забавном шоу-бизнесе. Желаю тебе здоровья и женского счастья».

Надежда Бабкина передала привет с гастролей: «Природа обогатила и наградила Лару потрясающими голосовыми данными - вибрация мощнейшая в голосе. Продирает до кончиков ногтей… Лара - боец. Она не просто проживает свою жизнь – она реально делает дело. Ко всему прочему, она прекрасный педагог по вокалу, передает знания и опыт ученикам. И по-прежнему безупречно владеет своим голосом. Мы можем вместе посидеть, вдоволь похохотать - Лара очень красиво смеется. У нее такой переливчатый зазывной хохот… Когда Лара смеется, возникает ощущение, что она выпевает какое-то упражнение. С такими людьми, как она, я с удовольствием сяду за стол, попью чаю, повеселюсь. Помню, приезжала на гастроли Лара Фабиан, оказалась в нашей компании. Лариса Долина там была и Саша Буйнов... Так Фабиан просто обалдела, насколько красивые душой люди живут в России - какие веселые, звонкие, задорные».

Александр Буйнов дружит с Долиной много лет и не устает повторять: «Уникальныи голос, безумныи , обволакивающии тембр - это все народная джазовая певица Лариса Долина! С днем рождения, любимая, с юбилеем. Здоровья, любви, удачи!»

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