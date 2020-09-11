Адвокат семьи Дмитрия Марьянова: «Вдова живет с сожителем в квартире актера и выгоняет его 81-летнего отца из загородного дома"

Актер Дмитрий Марьянов с супругой Ксенией в 2017 году. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в частном реабилитационном центре для алко и наркозависимых, куда его определила последняя жена Ксения Бик. Ему было всего 47 лет. По факту смерти было возбуждено уголовное дело. О том, на какой сейчас стадии борьба за наследство, и что стало с уголовным делом, нам рассказала адвокат единственного сына актера Даниила Виктория Крылова.

«Положила лапу на дедовскую дачку»

- Ксения Бик, вдова Димы – девочка с Украины. Захотела легкой жизни и вцепилась в Димку. Пыталась навязать ему свою дочь, рожденную от другого мужчины, - сказала «КП» Ирина Лобачева, бывшая гражданская жена Марьянова. – Она прожила с Димой два года. За это время его словно «зомбировала», а после его смерти ведет себя довольно нахально. Она занимает квартиру, которую еще предстоит поделить наследникам. Привела туда сожителя. А еще, просто уму непостижимо, пытается выгнать с загородной маленькой дачи 81-летнего отца Димы! Хотя дача и строилась специально для пожилого «дедушки», как его называет родня, чтобы он был на воздухе!

- Ксения Бик заявляла на камеры репортерам и в прессе, что она ни в коем случае на дачу не претендует, что «это святое, не побеспокою старенького отца Димы». Это дом дедушки, папы Дмитрия Юрия Георгиевича, - пояснила адвокат сына Марьянова Виктория Крылова. - Но вдруг Ксения решила судиться за эту дачу. В суд она принесла заявление, в котором пишет, что Юрию Георгиевичу в этом доме принадлежит одна шестая доли. Ей – две трети. И еще просит экспертизу об определении порядка пользования земельным участком с учетом долей.

Дом, который Дмитрий Марьянов построил для отца. Фото: Руслан Вороной. «Экспресс-газета»

Для понимания, это домик дачный, деревянный, в 80 квадратов, в Рузском районе Подмосковья в 60 км от Москвы на земельном участке в 12 соток. Это СНТ (садовое некоммерческое товарищество) кинематографистов.

Учитывая, что дом нельзя разделить, сделав несколько входов, то следующий шаг по закону - тот человек, у кого большая доля, просто лишает права собственности других с меньшей долей, но с выплатой соответствующей компенсации. Для отца Дмитрия Ксения Бик посчитала эту компенсацию в 200 тыс. руб.

Соответственно, отцу Дмитрия пришлось срочно подавать иск в суд об исключении дома из числа совместно нажитого имущества.

Вдова Дмитрия Марьянова Ксения Бик на церемонии прощания с актером, октябрь 2017 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Почему так получилось

- Ксения воспользовалась тем, что дом был зарегистрирован в период ее брака с Димой, - продолжает адвокат. - И это дало повод объявить его совместно нажитым имуществом. Хотя совместно нажитое имущество – это то, которое стороны наживали совместно, тратили на это совместные деньги.

Этот загородный дом существовал в том виде, в каком сейчас и есть, еще даже до знакомства Дмитрия Марьянова с Ксенией. В 2010 году выходил журнал «Моя дача», и там были все интерьеры представлены этого дома, фотографии Димы и папы в нем.

- Во сколько оценили этот загородный дом?

- Дачу и землю Ксения оценила в 3 млн. 650 тыс. руб. В нашей оценке было 3 млн. 64 тыс. руб. Суд назначает новую судебную экспертизу.

Самый дорогой объект в наследстве – трехкомнатная квартира. По оценке она стоит 18 млн. руб. с копейками. Ксения ее оценила в 17 с чем-то миллионов. Еще есть однокомнатная квартира, она стоит 10 млн. руб.

Что касается счетов, то изначально мы говорим, что для того, чтобы их считать совместно нажитыми (или их часть), нужно как минимум взять расшифровку по счетам. Потому что счета были открыты задолго до регистрации брака. И на момент смерти на них денег было меньше, чем на момент брака, из чего следует вывод, что деньги (которые возникли до регистрации брака) только тратились.

Что с квартирами?

- Ксения ведь уже взяла себе самую дорогую квартиру, в которой они жили с Марьяновым?

- Она там живет, но она не может ничего себе взять. У всех трех наследников – папы, сына и вдовы - равные права. И когда она говорит, что я отдам этому то, а тому – то-то, то, извините, мы тоже так можем говорить. Это наследственное имущество, которое уже принадлежит троим, независимо от того, что мы еще свидетельство на руки не получили, но у нас такой закон - с момента подачи заявления нотариусу, и Юрий Георгиевич (отец) и Даниил (сын) считаются принявшими наследство наравне с ней. То же и с «однушкой». Мы туда доступа не имеем. Бик ничего себе взять пока не может. Она просто по факту живет там, где жила с Димой. Изначально никто не спорил, чтобы она там оставалась. Но для этого нужно заплатить компенсацию другим наследникам.

Сейчас Бик давит на то, что у нее ребенок, и она рассчитывает, что суд ей пойдет навстречу и оставит ее в большой квартире. Ее можно оставить по закону в этой квартире, но с выплатой компенсации!

Дмитрий Марьянов с женой Ксенией на красной дорожке Шукшинского фестиваля, 2016 г. Фото: Олег УКЛАДОВ

- А сколько требуете от нее компенсации? Она не в состоянии ее заплатить?

- Там компенсация получалась порядка 4 млн. руб. Большая компенсация, потому что квартира дорогая, с эксклюзивным ремонтом. Ксения говорит, что ремонт делали вместе с Димой. Но это не так. Этот эксклюзивный ремонт подарили Диме друзья – муж Инги Ильм (актриса, сыгравшая в советском фильме «Приключения Петрова и Васечкина»). Она близкая подруга Димы. Дружили всю жизнь. Сейчас она живет за границей. Когда ее муж делал ремонт Диме, то Ксении не было вообще в его жизни.

Но все же на каком-то начальном этапе по-человечески вдове и так предлагали квартиру целиком со всей обстановкой (она отдельных денег стоит, это мы не оценивали) без компенсации. Говорили, давайте решим мирно с наследством и закроем вопрос, нам еще надо заниматься уголовным делом гибели Марьянова, оно сейчас слушается. Так нет, Ксения к квартире пожелала, чтобы ей еще доплатили миллион рублей. Мало того, что квартира превышает ее долю в наследстве, так еще туда денег добавить! Это перебор. И тогда мы сказали: «Теперь все будет по закону».

По итогу мы просим суд разделить все наследство по закону между троими наследниками.

По закону в этой самой дорогой квартире есть доли и у деда (отца Димы), и у Дани (сына актера). С учетом того, что дедушка просит целиком ему оставить дачу, он свою долю в даче уступает Ксении в квартире. Она же заинтересована в квартире. Отец Димин так бы одну треть имел в этой недвижимости, а с учетом дачной доли остается у него в квартире меньшая доля.

Актер Дмитрий Марьянов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Даниил забрал бы себе «однушку» – неделимый объект. С передачей части доли Ксении в квартире.

Кусочки долей все равно останутся. Если Ксения захочет, может их компенсировать. Нет – будут в долях висеть.

Что с центром «Феникс»?

- Вдова Марьянова себя проявиланекрасиво?

- Да. Тем более, она сейчас живет с мужчиной, у нее почти полноценная семья. Брак не зарегистрирован, но тем не менее. Живите, работайте. Ей 34 года, молодая женщина. Она психолог. Она как-то же должны зарабатывать, а не только пытаться выжить за счет имущества бывшего трагически умершего мужа, которого именно она и определила в сомнительный центр «Феникс», где его угробили.

- А по центру «Феникс», в котором умер Марьянов, суд на чем остановился?

- Сейчас слушается дело. Останавливалось из-за коронавируса. Суд вызывал свидетелей, а они имели права не приходить в свете карантина. А сейчас слушаем активно. В прошлый раз пять свидетелей слушали, сидели нон-стоп часов семь. Мы готовы и до ночи сидеть, лишь бы дело к чему-то логичному пришло. Наша сторона за то, чтобы справедливо наказать, потому что, на мой взгляд, положение Оксаны Богдановой (директора «Феникса») усугубляется тем, что она категорически не признает себя виновной. На каждом судебном заседании (до, после и во время) она постоянно ухмыляется, смеется и поведение ее явно не скорбное. Можно не признавать себя виновной. Это ее право. Но вести себя подобающим образом все-таки надо.

- Ксению Бик виновата в том, что произошло, как вы считаете?

- Ее вина в смерти Димы косвенная. У нас же нет статьи «за равнодушие», за моральные вещи. Дима ей звонил из центра и просил его оттуда забрать. Она в ответ ему пообещала. Он успокоился на время. Ходил и спрашивал: «Где врач, где жена? Мне плохо». Бик сказала, что ее разубедила за ним приезжать директор Богданова, та ей поверила. Это вопрос чисто человеческий. Меня бы никто не разубедил, я бы поехала и без вопросов на месте бы разобралась, что происходит.

Она говорит, что они с Димой всегда чувствовали друг друга. Можно было почувствовать, что человеку очень плохо.

От чего умер Марьянов?

- Марьянов по телефону на что Ксении жаловался?

- Болит спина, ноги отнимаются. Сейчас уже точно доказано, что его можно было спасти. Причем, на протяжении длительного времени. Его состояние не было опасным для жизни и здоровья изначально. У него кровотечение развивалось в течение десяти часов. После шести вечера уже все необратимые процессы пошли. А жаловаться он начал с десяти утра в день своей смерти.

Следствие установило, что у него не тромб оторвался, как полагали сначала. У него разорвалась артерия из-за удара или ушиба живота. Это подтверждают и московские врачи, которые ставили ему кавафильтр. Абсолютно не в том месте, где стоит фильтр, разорвалась вена – это разные анатомические области. И разорваться она могла от очень сильного удара. А вопрос о том, ударили его или ударился он сам (например, при падении) остался невыясненным. На этот счет показания получить не удалось, молчат об этом. Но как факт – удар был.

- Говорили, что у него был тромб в ноге, «ловушка» стояла, и не сработала, когда тромб оторвался…

- Ловушка как раз сработала. Она была забита тромбами. Потому что когда идет кровотечение, то там и тромбы идут. Но умер он от внутреннего кровотечения из-за разрыва вены, а не от тромбоэмболии. Кавафильтр забился во время кровотечения, но от этого он не умер. Если бы он получил удар, и не стояло бы каваловушки, он умер бы сразу. А как раз кавафильтр выполнял свои функции исправно и давал возможность спасти Дмитрию жизнь.

- Сын Марьянова озлоблен на Ксению Бик?

- Озлоблен – неправильное слово. Здесь другое. Сын до сих пор не отошел. В 21 год он отца потерял. Отец ему все больше и больше нужен. Маленький ребенок еще не чувствует такой потребности в отце, чем когда становится юношей. Сейчас он на высшие режиссерские курсы поступил. Они часто вместе просматривали фильмы, обсуждали кино. Дима спрашивал Даню, как впечатление, как режиссер сработал, что бы он сделал в каких-то моментах, как он это видит... Ему отец был все ближе по мере взросления. Мама маленького сына одевала, передавала, и он с отцом катался на велосипеде, а когда подрос - уже можно было общаться как друзья, созвониться, встретиться, поговорить по душам. Думаю, долго не отойдет от этого.

Дмитрий Марьянов в 2016 г. Фото: Борис КУДРЯВОВ

К Ксении он никак не относится, они не общаются. Сказать, что прямо семья ее затравила – нет такого. Это она напридумывала, будто какая-то травля, угрозы. Есть действительно глобальные претензии к ней. Относительно того, что она вышла на ток-шоу и на всю страну припечатала Дмитрия как алкоголика.

Ксения пыталась объяснить, почему она его отдала в этот центр «Феникс» – дескать, потому что он конченый алкоголик, деваться было некуда… Она пыталась себя «выбелить», уничтожив его репутацию, его имя, оскорбив его родственников, про которых сказала «странная семейка». Но Дима уже не скажет ничего. Ксения заявила, что с сыном у Марьянова были плохие отношения, и что только за ее столами он понял, что такое семья. А на самом деле у Марьяновых была дружная семья. Мама, папа, брат. Собирались на даче и родственники, и друзья.

Дедушке (его отцу) мы не все рассказываем, а то его кондратий хватит. Так активно Ксения Бик борется сейчас за это имущество, что мы ему во всех деталях не говорим, стараемся оградить от волнения. Его судами и разговорами об этом лучше не нервировать. Ему 81 год. Она его просто добьет своими стараниями…

Она заявила, что выбрала центр «Феникс», чтобы туда его закрыть, потому что «прошли все». На счет «всего» не знаю. Потому что были успешные лечения в других местах. Реально он ставил себе торпеду в 16-м году (этому есть доказательства) на полгода. Ее сняли, и он после этого восемь месяцев не пил вообще. Но ставил торпеду не потому, что он был безумным алкоголиком. По последней медицинской документации у него степень привязанности к алкоголю средняя. Не было тяжелой стадии. Он перед проектами большими старался что-то сделать, почиститься, чтобы не было даже попытки срыва рабочего процесса.

В браке с Ксенией он много не пил. У него тромб выявили, и он не пил. А после смерти она его объявила алкоголиком.

Конечно, все знают, что бесплатно на ток-шоу не ходят. Семья принципиально не берет гонорары и не ходит на ток-шоу. Ксения ходит и говорит, что ей малышку кормить надо. Хочет зарабатывать на этом - это ее дело. Тут вопрос этики и морали.

Я же занята тем, чтобы разделить наследство.

И ждем итогов суда по уголовному делу над директором центра «Феникса», в котором Дмитрия Марьянова довели до гибели.

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