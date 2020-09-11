Дмитрий Гордон из Киева: Не думаю, что сам Помпео планировал операцию с арестом 33-х россиян

Дмитрий Гордон. Фото: facebook.com

- ...Дим, слушай! Скажи, пожалуйста... Меня что заинтересовало в твоём интервью с экс-главой офиса Зеленского - Богданом... Это вот какая-то недосказанность. Такое ощущение, что все было в глазах твоего собеседника. Это вот по поводу того, что Помпео (госсекретарь США) вот в этой вот акции, которая против наших ребят вы устроили. Против 33-х... Что Помпео первую скрипку играл. Это правда, да - что следы ведут так далеко - аж в Вашингтон?

- Про Помпео (дальше неразборчиво) Вот. Но...

- Ещё раз повтори.

- Про Помпео не знаю.

- Так...

- Я прочитал пост нашего журналиста Юрия Бутусова, где он рассказывает о том, что происходило. И сегодня же (в четверг, 10 сентября. - А.Г.) была пресс-конференция Турчинова и Луценко, где они говорили тоже о спецоперации, которая готовилась больше года...

- Слушай, ну я же смотрел стенограмму - и он (Богдан) - как-то так тебе... Юлит, юлит все время. Значит, и ты у него спрашиваешь про Помпео. А он... Может, ты по глазам что-то «прочитал». Или - кивает... Меня вот это интересует.

- Ты знаешь, Саш, надо просто пересмотреть этот кусок. Я же выложил все. Надо глянуть. Там же чуть больше четырёх часов. Ты понимаешь, я все не запомнил, что было. Когда берёшь интервью, ты думаешь над следующим вопросом, ты даже иногда не слышишь, что отвечают на предыдущий.

- Ага. Понял. Гордон уходит от ответа.

- Не-не-не-не! Ответ же есть - выложен. Там уже полтора миллиона просмотров.

- Нет, я все это смотрел. Слушай, у меня сложилось ощущение, что - да, да, да - Помпео! Что же это они - столько миллиардов долларов, я думаю, потратили и так лопухнулись. Вот.

- Ну, я думаю, что кто-то из людей, которые имели доступ к этой тайне, слил информацию - я думаю, так. Но так пишет Бутусов, во всяком случае.

- Зеленский же про все это знал, я так понимаю.

- Трудно сказать. Но Зеленскому-то докладывали. Но Зеленский-то не мог такое сделать. Может, кто-то из соратников, из советников. Не знаю... Кто-то из них.

- И ещё - я слушал Богдана и думал: как он мог руководить офисом Зеленского!

- Он единственный, кто имел опыт госслужбы. Работал с пятью президентами, был замминистра юстиции, он понимал, как крутятся шестеренки государственного управления,

- Бедная -бедная Украина! Да я не про Гордона...

- Гордон же не участвует в управлении. Гордон себе скромно делает программы, интервью.

- Ты участвуешь уже в мировой политике.

- Нет, ну, что ты. Я скромный человек. Делаю интервью, Саш.

- Ну, да - сапоги точаем, примус починяем...

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