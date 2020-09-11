Сотрудники военной разведки рассказали, зачем Трамп хвастается «невероятной американской системой вооружения»

По ходу выступления Трамп отпустил и несколько оплеух своим политическим противникам, которые обвиняли его в разглашении гостайны Фото: REUTERS

В минувшую среду газета The Washington Post опубликовала выдержки из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость». Этот журналист известен тем, что сумел в разное время взять аж 18 эксклюзивных интервью у президента США Дональда Трампа. Эти материалы (по сути, – разговоры с главой Белого дома) и стали основой книги. Газета же взяла из нее несколько «вкусных» кусков, которые касаются разработок ядерных вооружений. Отрывки эти не содержат никакой конкретики, зато явно претендуют на некую «сенсационность». В своей книге Вудворд, в частности, утверждает:

Президент США в беседах с ним заявлял, что Соединенные Штаты разработали новую ядерную оружейную систему, аналогами которой не располагают ни Россия, ни Китай.

А когда Трамп отправлялся в предвыборную поездку в Мичиган, журналисты и попросили его прокомментировать интригующую «ядерную» новость. И что же они услышали в ответ? А ничего по существу вопроса. Общие декларации, типичные для предвыборных речей перед избирателями.

Правда, несколько раз он все же не удержался от намеков на некие «невероятные системы». А говорил он вот так:

«У нас есть отличное оружие. Нет, я не говорю о секретной [информации], я говорю о том, что мы создали. Мы создаем отличные вооружения. Наши ВС сильнее, чем когда-либо. Мы потратили $2,5 трлн на наши ВС за последние 3,5 года. Теперь у нас есть новые ракеты <…>. Надеюсь, нам никогда не придется его использовать, но наше ядерное [оружие] сейчас находится в лучшем за последние десятилетия состоянии»…У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает. Честно говоря, мне кажется, будет лучше, чтобы так и продолжалось. У нас есть некоторые невероятные системы»…

Похожие заявления Трамп сделал и во время встречи с избирателями в Мичигане:

«У нас есть системы, которые вы даже никогда не видели раньше, у [председателя КНР] Си [Цзиньпина] нет ничего подобного, у [президента России Владимира] Путина нет ничего подобного. Ни у кого нет ничего подобного тому, что есть у нас… У нас величайшее оружие в мире».

По ходу выступления Трамп отпустил и несколько оплеух своим политическим противникам, которые обвиняли его в разглашении гостайны: «Они говорят: «Возможно, он раскрывает секретную информацию»… Вам не стоит волноваться об этом. Эти люди больны».

Автор книги для поддержания большей «температуры интриги» добавляет, что его источники были удивлены тем, что Трамп «раскрыл сведения о существовании данной системы».

Сотрудники российской военной разведки, с которыми мне удалось поговорить об этих бравурных заявлениях Трампа, отнеслись к ним, как к предвыборному блефу президента США и его «типичному бахвальству ради того, чтобы набрать больше голосов на предстоящих выборах». В Москве хорошо осведомлены о «невероятной американской гиперзвуковой ракете», которая, по словам того же Трампа, якобы летает в 17 раз быстрее российской. Это заявление вызвало хохот даже в Пентагоне. Мои собеседники высказали и такое мнение: все эти мутные и хвастливые заявления о «невероятной американской системе» имеют и другую цель – заставить Москву быть более сговорчивой в тяжелых дискуссиях с Вашингтоном и дальнейшей судьбе Договора о сокращении стратегических вооружений. Но это вряд ли получится.