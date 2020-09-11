Проверка МВД по делу Навального: спутница блогера скрылась от следователей

Полицейские смогли восстановить хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области Фото: REUTERS

Следователи Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу продолжают доследственную проверку, инициированную в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в связи с госпитализацией Навального 20 августа в городе Омске.

За это время полицейские смогли восстановить хронологию пребывания Навального и сопровождавших его лиц в городе Томске и Томской области.

- Установлены маршрут их передвижения, круг общения, а также места проживания и посещения. Среди них – гостиница «Xander Hotel» с рестораном «Velvet», съемная квартира, где проходила рабочая встреча сторонников Навального, «Венская кофейня» в аэропорту города Томска. Согласно полученным данным, именно в перечисленных местах Навальный принимал пищу и употреблял напитки, в том числе вино и алкогольный коктейль, - сообщили в МВД России.

Следователям пришлось опросить 5 из 6 граждан, сопровождавших Навального во время поездки: Владлена Лось, Георгия Албурова, Илью Пахомова, Киру Ярмыш и Павла Зеленского.

- Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений. 22 августа она вылетела в Германию, в связи с чем получить от нее объяснение не представилось возможным. В настоящее время ее местонахождение устанавливается, - отметили в следствии.

Сейчас следователи анализируют полученные объяснения и разыскивают пассажиров, которые летели в самолете рядом с Навальным. Также разыскивается лечащий врач Навального, который работает в одной из московских клиник.

- В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А.А. Навального из комы следственное подразделение в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. и дополнительных протоколов к ней, а также в соответствии со ст.ст. 453 и 454 УПК РФ готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел России, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта (специалиста) при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать в рамках доследственной проверки уточняющие и дополнительные вопросы, - отметили в МВД России.

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