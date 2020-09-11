Британский пенсионер покончил с собой, не выдержав режима самоизоляции из-за коронавируса

В комнате умершего было обнаружено письмо на шести листах, в котором Коннели-Вебстер подробно описывал, что ему пришлось перенести в последние дни своей жизни Фото: REUTERS

Бывший помощник главного констебля полиции британского Корнуолла Джеймс Коннели-Вебстер покончил с собой после того, как семья приняла решение отправить его на карантин, подозревая заражение коронавирусом.

58-летний экс-полицейский проводил время на самоизоляции в гостевом доме в собственном саду. Причиной карантина послужили кашель и лихорадка, которые возникли у мужчины после поездки в Лондон. Его семья продолжала жить неподалеку от него в доме.

Чтобы главе семейства не было слишком одиноко, члены семьи регулярно общались с ним по Интернету и даже устраивали дистанционные совместные обеды и ужины. Вместе с тем, Джеймсу становилось все хуже в моральном плане – из оптимиста, любящего жизнь, он постепенно превратился в параноика и невротика – так охарактеризовала поведение мужчины его вдова.

Спустя 8 дней вынужденного заточения Коннели-Вебстер перестал выходить на связь, а жена, решившая навестить его с чашкой кофе, обнаружила на дверях гостевого дома записку со словами «Не входи! Вызови полицию». Приехавшие правоохранители хозяина дома мертвым.

Во время совместного онлайн-ужина накануне рокового шага мужчина объявил семье, что «его мысли проясняются, и завтра он уедет». Жена была уверена, что опыт прежней работы поможет ему пережить карантин, а сын погибшего утверждает, что у отца никогда не было проблем с психическим здоровьем.

В комнате умершего было обнаружено письмо на шести листах, в котором Коннели-Вебстер подробно описывал, что ему пришлось перенести в последние дни своей жизни.