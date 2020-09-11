В Зимбабве на защиту диких животных от браконьеров встали женщины

В Зимбабве женщин стали принимать на службу рейнджерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Зимбабве, одной из самых бедных стран мира, у женщин наконец-то появился шанс на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы учить и кормить своих детей.

Отсутствие работы, пожалуй, самая важная проблема для этой африканской страны. Но есть и другая – браконьерство: львов, носорогов и слонов с каждым годом становится все меньше. Их по заказу посредников за $300 убивают местные жители.

Чтобы бороться с браконьерами, в Зимбабве был создан отряд женщин-рейнджеров «Акашинга» (в переводе с местного языка это означает «храбрые»). Руководит подразделением бывший австралийский солдат, снайпер Дэмиен Мендер.

В «Акашингу» принимают женщин, которые попали в трудную жизненную ситуацию, подвергались сексуальному или физическому насилию.

По словам Мендера, несмотря на всю тяжесть службы, женщины выдерживают ее лучше мужчин и в физическом, и в психологическом плане. Есть и еще одно условие – нужно быть веганом, т.е. есть только растительную пищу.

- Судите сами, из 189 отобранных мужчин, после обучения остались только трое. В то время как из 36 прошедших подготовку новобранцев женщин, только трое выбыли, - рассказал он.

Рейнджеры «Акашинга» патрулируют заповедную территорию каждый день. Они изучают местность, ведь браконьеры не только отстреливают слонов и львов, но и расставляют на них ловушки.

Голливудский режиссёр Джеймс Кэмерон снял об отряде храбрых женщин короткометражку, которую показали на канале National Geographic.