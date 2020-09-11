Тимати разводится с Анастасией Решетовой

Решетова рассказала о разводе с Тимати Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения модели и бизнеследи Анастасии Решетовой и рэпера Тимати длились почти шести лет. В браке у пары родился сын Ратмир. О разводе Решетова сообщила на своей странице в Инстаграм.

Слухи о расставании звездной пары ходят уже несколько месяцев.

Фанаты заметили, что звезды провели отдых раздельно.

Тимати проводил время с мамой и дочерью Алисой в Греции, а Решетова с Ратмиром уехали во Францию к папе артиста.

Сегодня Анастасия разъяснила ситуацию, о которой было столько разговоров.

«Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этои жизни нет ничего вечного и все имеет свои ство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сеи час знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла», — призналась Анастасия.

Анастасия Решетова надеется, что ей удастся сохранить теплые отношения с отцом Ратмира, которому в октябре исполнится год.

О том, что произошло фотомодель так и не сказала. Тимати также не дал пока комментарий случившемуся.

Решетова постаралась филосовски воспринять развод. Но так ли это на самом деле, остается только догадываться.

«Я не знаю, что будет дальше, но на данныи момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальныи родительскии тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурнои 18-летнеи малышки меня такую, какая я сеи час. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — написала бывшая возлюбленная Тимати.

Около шести лет назад Тимати расстался с моделью Аленой Шишковой, родившей ему дочь Алису. Ходили слухи, что у него появилась новая любовь. Разговоры не заставили долго ждать. Через некоторое время Тимати стал появляется на светских раутах с высокой жгучей брюнеткой Анастасией Волконской-Решетовой. Модель и бизнес леди привлекла внимание известного исполнителя.

Вскоре стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения. В сети стали доступны фото, на которых пара запечатлена в Париже.

Через некоторое время Анастасия призналась, что ждет ребенка. Счастливые родители не боялись анонсировать свою личную жизнь.Анастасия Решетова написала в социальных сетях, что разводится с отцом своего ребенка, известным рэп-исполнителем Тимати. О причинах развода светская львица не упомянула.