Агентство Fitch повысило прогноз по рейтингу Совкомбанка до «стабильного»

Прогноз по рейтингу Совкомбанка повышен до «стабильного». Фото: ПАО «Совкомбанк»

Совкомбанк упрочил свои позиции на банковском рынке: международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 10 сентября пересмотрело прогноз ПАО «Совкомбанк» и повысило его с «негативного» до «стабильного». Таким образом эксперты подтвердили долгосрочные рейтинги банка на уровне «ВВ+».

Ранее на позиции Совкомбанка негативно повлияли пандемия и снижение цен на нефть, спровоцировавшие общее сокращение российской экономики. Сейчас, по оценке Fitch, эти факторы уменьшили негативное воздействие на бизнес банка. Это позволило экспертам изменить прогноз на «стабильный».

Как отметили эксперты Fitch Ratings, Совкомбанк сохранил хороший уровень прибыльности до резервов. Это позволяет поддерживать его способность к абсорбированию убытков, несмотря на умеренный уровень капитализации.

По мнению аналитиков, кредитная организация продолжает показывать высокие финансовые результаты, а также устойчивое качество активов. Кроме того, банк сохраняет достаточное фондирование и ликвидность.

Напомним, ПАО «Совкомбанк» входит в топ-10 крупнейших банков России. Его активы составляют 1,5 трлн руб. по МСФО. Банк обслуживает 7,1 млн клиентов в 76 регионах страны.