Российскую вакцину от коронавируса испытают в Израиле

«Спутник V», на данный момент проходит третий этап клинических испытаний Фото: REUTERS

Руководство израильской больницы «Адаса» заявило о своем желании принять участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Израиле планируют привлечь к испытаниям 1000 добровольцев.

Для тестирования будут отобраны люди не старше 60 лет, не имеющие хронических заболеваний. В настоящее время руководство «Адассы» согласовывает с российской стороной детали предстоящих испытаний.

Разработанная отечественным Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», на данный момент проходит третий этап клинических испытаний. Два предыдущих этапа завершены успешно, и 11 августа стало известно о регистрации биопрепарата.

Старт промышленного выпуска вакцины запланирован на сентябрь, а до конца года собственное производство должно достичь мощности 3-5 млн. доз в год.

В самом Израиле также ведутся соответствующие разработки: в конце июля министр здравоохранения этой страны Юлий Эдельштейн заявил, что учеными Биологического института в Нес-Ционе создана собственная вакцина от COVID-19, но ее регистрация тормозится комиссией минздрава по утверждению новых препаратов. Также известно, что израильские ученые еще несколько лет назад приступили к разработке универсальной вакцины от коронавирусов.

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