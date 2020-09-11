Что творилось в доме многодетной истязательницы ребенка из Омской области

По версии следствия, женщина взяла в плен ребенка подруги. Сутки она била и связывала беззащитного кроху

Пока вся страна обсуждает шокирующую своей жестокостью историю пыток полуторагодовалого Максима Кабельского из Омской области, в дом его истязательницы выехали правозащитники. Напомним, в избиении ребенка обвиняют 24-летнюю Гульмиру, многодетную маму из аула Коянбай. По версии следствия, женщина взяла в плен ребенка подруги. Сутки она била и связывала беззащитного кроху, а жуткие фото и видео оправляла его маме и требовала от нее вернуть долг – 20 тысяч рублей. Максима спасли жители аула, которые позже вместе с его мамой рассказали обо всем случившемся полиции.

Сама Гульмира свою вину отрицает.

- Я сама многодетная мать, я не могла бить ее ребенка, - заявила в свое оправдание Гульмира.

Евгения Кабельская с сыном Максимом.

Она, кстати, на седьмом месяце беременности и вот-вот станет мамой в четвертый раз. А вот замужем женщина ни разу не была, кто отец ее детей, она скрывает даже от самых близких. Но что же творилось в доме Гульмиры, куда она пригласила пожить подругу Евгению Кабельскую с сыном.

На этом видео, которое сняли омские правозащитники - детская комната в доме Гульмиры. Обстановка – бедная, из игрушек только мяч. В кадре трое детей Гульмиры. Младший сидит на полу и наблюдает, как старший братик играет с кошкой. Но как играет? Точнее сказать издевается. Бедное животное пацан держит за шкирку и со всей силы кидает из угла в угол. Мы попросили прокомментировать это видео родного брата Гульмиры.

Максима держали "в заложниках" из-за 20 тысяч рублей, которые якобы задолжала его мама.

- Это у них нормальная ситуация. Дети всегда над кошками издевались, они у них вместо игрушек. Только игры злые очень были. Я много раз говорил сестре, что ненормально. Но она не слушала, - рассказал Руслан Букенов. – Она и сама очень жестока с детьми и не только с Максимом, которого я лично видел, как она связывала. Она и своих детей дубасила. Однажды я застал ее во дворе дома, так она сына избивала палкой.

Куда смотрели органы опеки, остается только догадываться. Многодетная мать-одиночка стояла на учете, но, видимо, ревизоры в этот дом на окраине Омской области заглядывали редко.

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