Мы не предсказываем - мы предупреждаем: «Мир дикого будущего» на Радио «КП»

Премьера на Радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего»

2020-й год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто.

Мы не предсказываем. Мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками.

Премьера на Радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего»: 10 фантастических аудиорассказов, 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра.

С 14 сентября в 22:00 по московскому времени.

Радио «Комсомольская Правда» - это сетевая информационно-разговорная радиостанция, которая начала свою работу в 2009 году.

- Над тем, чтобы эфир был интересным, работают более 800 журналистов (в том числе международников) знаменитой «Комсомолки».

- Регулярно в эфир выходят более 50 авторских программ и специальных проектов, где эксперты и слушатели обсуждают текущие события, анализируют причины и делают прогноз на будущее.

- Выпуски новостей рассказывают о главных событиях России и мира. В студию приходят политики, ведущие экономисты, политологи и бизнесмены, известные музыканты и режиссеры.

- Особое внимание мы уделяем мнению наших слушателей: в прямом эфире ведущие принимают звонки и зачитывают сообщения от желающих высказаться.