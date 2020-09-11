Звезда сериала "Клуб" Настя Задорожная помогает собакам из приюта обрести дом

Настя Задорожная

В этом году Настя решила поддержать бренд PEDIGREE® , который запустил «Программу взаимной лояльности».

Стать участниками самой доброй программы лояльности смогут все, кто возьмет собаку из приюта*. Вместо типичных скидок и кэшбеков они получают гораздо больше — безграничную взаимную любовь питомца. Чтобы первые дни дома прошли максимально спокойно, все участники программы получат набор заботы о друге «Ты дома». В набор входит ветеринарная страховка на год, консультации кинолога, поездки на такси и корм. Этот набор уже получили 4 щенка, которым звезда недавно искала семьи в инстаграм, и девушка Лиза – о ней бренд снял 5-серийный life-эксперимент в формате аудио- и видео- подкаста.

Актриса временно взяла перерыв от съемок в кино, но от участия в life-эксперименте не отказалась. Вероятно, основная причина в том, что эксперимент снимался с участием абсолютно реальных людей, без постановочных кадров и киношных приёмов. Это реальная история девушки, которая забрала собаку Мяту, получила свой набор заботы о друге «Ты дома» и вместе с кинологом Константином Карапетьянцем приучает Мяту к дому. Сейчас на сайте пойдемдомой.рф опубликовано уже 3 эпизода.

Главная цель всего проекта - разрушить стереотипы, сложившиеся вокруг приютских собак в Росcии. Их причина – страх из-за недостатка информации и детские страшилки про бешенство всех бездомных собак. На самом же деле, зачастую в хорошем приюте живут добродушные, социализированные пушистые друзья, которым сделали все прививки, которых научили не бояться человека и уживаться с сородичами. Да, у каждой из собак может быть свой характер и свои особенности. Поэтому, на сайте пойдемдомой.рф запущен образовательный проект, где опытные ветеринары и кинологи делятся советами по уходу, воспитанию приютских собаках, рассказывают о их психологии.

«Мы все мечтаем о том, чтобы рядом всегда был лучший друг. Чтобы он радовался твоим победам, поддержал в трудную минуту и никогда тебя не предал, правда? И положа руку на сердце, нас меньше всего волнует кто он, какого рода и племени. Главное, что вы просто подходите друг другу. Бездомная Собака или собака из приюта знает, что такое настоящее одиночество и не знает что такое корысть. Я убедилась в этом уже 8 раз. Мои мохнатые, несмотря на разный возраст, физические особенности и жизненные трудности (кто-то не видит, у кого-то не хватает лапы и многое другое) стали одной семьёй. И наполнили мою жизнь, а не усложнили. Спасая лохматых, вы спасаете себя самих,» — говорит Настя Задорожная.

Тренд брать собак из приюта вместо питомников пока еще новый для России. Но с каждым годом к нему присоединяется все больше звезд шоубизнеса и эстрады. Если люди начнут брать пример со своих кумиров, то вместо приютов, собаки будут переполнять любовью наши сердца.

* Сроки акции 9 августа 2020 года — 9 августа 2021 года.

Города, участвующие в акции: Москва, МО, Новосибирск, Ульяновск.

Приюты, участвующие в акции, можно найти по ссылке: https://adoption.pedigree.ru/shelters.