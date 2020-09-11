Политолог Дмитрий Гусев: Краснодарский край – регион с традиционно высокой явкой

Следящие за ходом кампании федеральные и местные эксперты единодушны: она проходила спокойно, легитимно и в рамках правового поля.

О том, насколько активны были кандидаты в губернаторы, какой повестки от них ждут кубанцы и как пройдут выборы, нам рассказал известный политолог и политтехнолог Дмитрий Гусев:

— Кампания в Краснодарском крае обладает некоторыми особенностями. Самое важное, она начиналась в условиях социального пессимизма – только закончился вызванный пандемией коронавируса карантин. И этот пессимизм мог отразиться на голосовании. Но власти Краснодарского края, вводя ограничительные меры, понимали их результат – были предприняты все усилия, чтобы пандемия не распространялась, хоть и с запозданием открылся курортный сезон. Руководству Кубани удалось повернуть пессимизм в социальную активность, что повлияет и на результаты выборов, и на явку.

Сегодня в обществе существует большой запрос на стабильность – людям важно понимать, как они будут жить в будущем, какие будут перспективы, как будет развиваться экономика и социальная сфера. Губернатор Краснодарского края удовлетворил этот запрос на стабильность в полной мере, он рассказал о реализованных за последние пять лет программах и том, что планируется сделать в будущем.

Другая важная особенность, губернатор показал лоббистские возможности при взаимодействии с Москвой: последние приезды в Краснодар нескольких федеральных министров, председателя правительства показали, что у главы региона есть умение и возможность договариваться о реализации федеральных проектов в Краснодарском крае, заручиться поддержкой центра. В условиях нынешней конкуренции это очень важно.

Остальные кандидаты, как я думаю, не смогли представить такой хозяйственной повестки, а политическая повестка сегодня не работает. Поэтому они пошли на следующую стратегию: был активизирован партийный актив с заделом на выборы в Государственную Думу-2021, партии занимались продвижением кандидатов с планами на хорошие рейтинги в следующем году. Кроме того, партии занимались муниципальными выборами, ведь в Краснодарском крае проходят еще и десятки местных компаний.

Мой прогноз на явку – она будет выше и сопоставима с явкой на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Краснодарский край – регион с традиционно высокой явкой, к тому же приняты беспрецедентные меры для того, чтобы выборы прошли комфортно и безопасно для каждого избирателя. Их легитимность подтвердит широкий общественный контроль, высокий интерес гражданского общества и независимых наблюдателей к предстоящему голосованию.