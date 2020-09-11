За проезд в общественном транспорте заплатят автомобилисты: насколько реальна идея чиновников

Есть возможность сделать проезд в общественном транспорте бесплатным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 2035 году общественный транспорт в российских городах, возможно, станет бесплатным. Такая красивая идея обсуждается в рамках подготовки обновленного проекта транспортной стратегии России, он должен быть внесен в правительство в феврале 2021 года.

За счет чего гуляем? Минтранс предлагает такой вариант: определенные категории дорог, в том числе внутригородские, сделать платными. На эти деньги и финансировать «халяву» в общественном транспорте. Кроме того, удастся разгрузить городские магистрали - простимулировав рублем граждан пересаживаться с личного транспорта на метро и автобусы-трамваи. Ну или на немоторизированные виды транспорта — велосипеды и самокаты.

Понятно, что пока можно обсуждать лишь направление мысли чиновников — окончательный вариант документа не готов. Но и это уже вызвало бурю эмоций.

«Пока у нас всего два налога — транспортный и акцизы, заложенные в каждом литре бензина с бензоколонки. Мало что-то. Катастрофически нужен третий», - стебется народ в соцсетях.

И не только простые граждане. Депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков посвятил идее разгромный пост в своем телеграмм-канале.

За бесплатный общественный транспорт заплатят автомобилисты Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я подскажу еще более эффективный способ борьбы с ними (пробками — ред.). Очень просто: запретить личный автотранспорт и пробки исчезнут сами собой, - пишет депутат. -

При этом, в развитых странах платные дороги составляют от 1 до 2-3%, не более. Но у нас свой путь».

Но оставим эмоции в сторону. Насколько реальны вообще перспективы, которые обсуждаются?

- Технически идея абсолютно реализуема. Необходимо будет всех автовладельцев заставить установить контрольную аппаратуру с датчиками ГЛОНАСС и передатчиком — с тем, чтобы она отслеживала, сколько километров он проедет. Потом человеку выставляется счет. Но это приведет к драматическому росту социального неравенства и социальному взрыву, - высказал «КП» свое мнение вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - У нас не маленькая и богатая Швейцария, у нас страна большая и бедная. И страна автомобильная, потому что зачастую нет другой альтернативы. У нас даже многие города-миллионники пока только мечтают о метрополитене. Я бы чиновникам, выдвигающим подобные идеи, предложил проехаться на общественном транспорте в городе Кимры Тверской области - с тем, чтобы они поняли, в какой стране находятся.

С тем, что идея, очевидно, не очень продумана, согласны не только в автомобильных союзах.

- Пока предложения звучат утопично. Общественный транспорт в основном убыточен. И не во всех регионах власти способны профинансировать его действительно высокий уровень, - говорит президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. - Если в Москве общественный транспорт удобен и его можно назвать альтернативой личному авто или такси, то в других регионах такого транспорта будет не хватать, люди будут вынуждены платить сверх бензина для личного транспорта еще и за дороги, что чревато. Кроме того, платные дороги - это рост стоимости всей логистики. Значит, за бесплатные трамваи и автобусы придется платить более дорогими продуктами питания в магазинах, более дорогой одеждой и техникой.