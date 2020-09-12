Как я свою трудовую книжку искал: тестируем новые сервисы сайта Госуслуг

У россиян появилась возможность попрощаться с бумажными трудовыми книжками и перейти на электронные Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У сайта Госуслуг больше 100 млн пользователей. В этом году портал стал еще более полезным: тут и выплаты на детей в связи с коронавирусом, и электронное голосование по поправкам в Конституцию. Корреспондент «КП» протестировал пару новых возможностей портала.

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ ТРУДОДНЕЙ

В этом году россиян начали переводить на электронные трудовые книжки. Пока в добровольном порядке. Тех, кто хочет смело шагнуть в цифровую эпоху, попросили написать соответствующее заявление в свою кадровую службу. Я так и сделал – и через некоторое время серую книжечку мне выдали на руки.

Теперь все перипетии моей трудовой жизни работодатель должен передавать чиновникам в электронном виде. А государство предоставлять мне соответствующие выписки по первому требованию – в МФЦ или на портале Госуслуг.

Перейдя на электронную трудовую книжку, не спешите выбрасывать бумажную. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, на сайте меня ждал сюрприз. Отыскать нужную услугу может только сильный духом. Будто это не справка, а легендарный меч Эскалибур, обладать которым может только достойный. Набрать в строке поиска портала «трудовая книжка», «электронная трудовая книжка» или «выписка из трудовой книжки» не поможет. Пришлось идти окольным путем и прочесывать все услуги, которые готов оказать населению Пенсионный фонд – именно он заведует карьерами россиян. Эврика!

Ни за что не догадаетесь, как обозвали на Госуслугах пресловутую выписку из трудовой. «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете». Нарочно не придумаешь.

Сама выписка тоже оказалась неполной. В ней только московская часть моего трудового пути, да и то не вся, а все годы до того, как я понаехал, пропали. Правда, Пенсионный фонд успокоил – в электронном виде они обязаны хранить только данные с 2020 года. Так что серую книжку ни в коем случае не стоит выкидывать.

Вот заветный сервис, где можно посмотреть свою трудовую книжку.

СПРАВКА ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Границы с некоторыми странами открыты, но коронавирус не дремлет. Так что каждому, кто прилетел из Турции или Танзании, нужно сдать тест на ковид и загрузить результат на сайт Госуслуг. Процедура на поверку оказалась довольно абсурдной, и государственный портал тут меньшее из зол.

Ни в заморском аэропорту, ни при посадке, ни при паспортном контроле температуру туристам никто не мерил – по крайней мере на моем рейсе. В салоне самолета несколько раз делали объявления о средствах индивидуальной защиты, но маски все быстро поснимали после посадки, а в перчатках не видел никого.

На выходе специально обученный сотрудник Роспотребнадзора собрал у утомленных 4-часовым воем маленьких детей во время полета туристов анкеты. Вопросы простые: паспортные данные, откуда летим, есть ли тревожные симптомы. На месте их никто не проверяет.

Если не прошли проверку в аэропорту на коронавирус, придется оформлять документ на госуслугах Фото: Олег ЗОЛОТО

А дальше человек, который мог полчаса назад указать, что у него жар, кашель и насморк стоит в очереди на паспортный контроль, а потом за багажом. Тест на коронавирус можно сдать в аэропорту – по крайней мере во Внуково. Правда, придется поискать, потому что оборудовали лабораторию не в самом терминале, а в здании рядом. Ищите указатели.

Там я увидел еще одну очередь - по словам старожилов, отстоять надо часа полтора. Разумеется, ни о какой социальной дистанции тут и речи не идет. Плюнув на все, я поехал домой. На следующий день пошел в частную клинику, сдал анализ, а еще через день получил на почту результат. Вируса у меня не нашли.

Электронную версию документа надо загрузить на Госуслуги. Тут просто – ссылку вынесли на главную страницу. Главное указать номер рейса и место, где сидел пассажир, - чтобы его могли найти, если кто-то из соседей окажется заразным. Все это занимает буквально пару минут. Только вот от чиновников лишь один ответ – заявление зарегистрировано. Мнительный человек мучился бы вопросами: приняли ли его тест, все ли в порядке, можно ли свободно выходить из дома.

Сервис для справки о въезде в РФ на главной странице портала.

КСТАТИ

По планам Минкомсвязи, которое курирует портал, к 2024 году без очной явки россиянам будет доступно еще порядка 300 услуг. Вот что можно будет сделать в недалеком светлом будущем.

- Подписывать документы электронной подписью. Правительство определит перечень бумаг, которые можно будет подмахнуть онлайн – не приходя в чиновничьи кабинеты. Сейчас например, электронной подписью можно скрепить налоговую декларацию на сайте ФНС.

Не придется суетиться, оформляя ребенка в школу, если воспользоваться порталом Госуслуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Купить красивый номер для авто. Раз уж все равно есть желающие, пусть они платят не оборотням в погонах, а в бюджет – рассудили чиновники и решили официально продавать красивые номерные знаки. Сейчас соответствующая функция на Госуслугах разрабатывается. Цена вопроса – от 5 до 600 тысяч рублей.

- Получить все услуги в той или иной жизненной ситуации. В прошлом году чиновники с помпой презентовали так называемые суперсервисы. Человеку лишь нужно выбрать жизненную ситуацию, например, переезд в другой регион, а сайт сам заполнит все нужные в этом случае документы: от регистрации по месту жительства до заявления, чтобы устроить ребенка в школу. Сейчас суперсервисы работают не в полную силу, но за пару лет должны развернуться и облегчить жизнь миллионам россиян.