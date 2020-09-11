Путин вывел Совбез на битву с техногенными катастрофами

Путин напомнил, что именно нарушение требований промышленной безопасности ведёт к авариям или к чрезвычайным ситуациям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавние техногенные катастрофы - и в Норильске, и в Усолье-Сибирском - показали, что стране необходимо принимать системные меры. И Владимир Путин решил вынести этот вопрос на самый высокий уровень обсуждения.

- Современный этап развития России характеризуется осуществлением крупных национальных проектов, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса – в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других сферах, - обрисовал президент общую картину. - Без всякого сомнения, это создаёт и дополнительные риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций. Наша задача - защитить население и территории России.

Путин напомнил, что именно нарушение требований промышленной безопасности ведёт к авариям или к чрезвычайным ситуациям.

- Мы с вами проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях, - поставил он задачу. - И из этого анализа должны будем предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера. В результате нашей работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу работы на этом важнейшем направлении.