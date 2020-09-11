«Я ничего не потерял в зарплате»: Дмитрий Шепелев на новом рабочем месте получит 30 миллионов рублей за год

На новой работе у Дмитрия Шепелева старая зарплата и новый имидж. Фото: Instagram.com

37-летний Дмитрий Шепелев радуется – его программу на ТНТ после первого выпуска перенесли на более рейтинговое время. Второй выпуск семейного развлекательного шоу «Ты как я» мы увидим сегодня, в пятницу в 19.00. Телеведущий называет этот год очень счастливым в своей жизни, так как сбылась мечта вести шоу для детей и родителей. Кроме того, оказалось, что Шепелев не потерял в зарплате - хотя его передача выходит один раз в неделю.

Перед началом нового телесезона Шепелев вернулся из путешествия по Карелии, куда ездил с гражданской женой Екатериной, ее дочкой и своим сыном 7-летним Платоном. Дочь Екатерины Тулуповой и сын Дмитрия Шепелева одноклассники в частной английской школе. Пара познакомилась, благодаря своим детям – они ходили в один детсад.

Теперь по утрам Дмитрий отвозит детей в школу сам – без сопровождения. Оказывается, он больше не пользуется услугами телохранителей, хотя у младших членов семьи есть няня, так как родители работающие. Сегодня о своей будничной жизни Дмитрий Шепелев рассказал в шоу «Макарена» на YouTubе.

«Мы с семьей сейчас путешествовали в Карелии, там фантастически красиво. Ладожеские шхеры – вулканические острова посреди озера, тысячи мхов, рыбалка, и никого… Дети счастливы», - Шепелев с удовольствием вспоминает путешествия. Говорит, что прекрасно готовит сам, а в любом путешествии берет мастер-класс у местного шеф-повара, чтобы потом дома готовить новое фирменное блюдо.

Рассказал Шепелев и о смене работы, подчеркнув, что программу «На самом деле» делают профессионалы высочайшего уровня: «Просто не хочу делать эти темы – не для меня».

Дмитрий говорит, что сейчас счастлив, так как может привести Платона на свою работу, познакомить с коллегами, оставить за кулисами и посмотреть с ребенком шоу, которое делает его отец. Раньше это было невозможно, так как Шепелев вел программу, где разбирались скандальные темы.

«В 2020-м году у меня началась новая жизнь. Перед этим больше 10 лет работал на большом федеральном канале, на Первой кнопке страны, это была мечта вообще любого парня, который шел когда-то работать на телевидение. Начинаю новую программу «Ты как я» на ТНТ. Я абсолютно счастлив, потому что там шутки и дети, это то, чем я давно хочу заниматься… Мне было важно сыну показать и рассказать, чем я занимаюсь, познакомить с людьми, с которыми я работаю», - Шепелев утверждает, что ушел по собственному желанию, так как захотел заниматься другой тематикой на ТВ.

Теперь он ведет семейное шоу, куда приходят звезды с детьми и сражаются в интересных конкурсах, отвечают на занимательные вопросы и поднимают настроение себе и зрителям. Зашла речь в «Макарене» и о доходах Шепелева. В эфире предположили, что ежегодная зарплата на прежнем месте работе у Шепелева была 30 миллионов рублей в год. Дмитрий этого отрицать не стал. На вопрос: «Твоя зарплата на ТНТ сильно ниже?» Дмитрий Шепелев ответил так: «Я ничего не потерял».

Расходы у Шепелева приличные, к примеру, только за школу ребенка он платит почти полтора миллиона рублей в год. На вопрос: «На что он больше всего тратит денег?» Дмитрий ответил: «на жрачку и на ребенка». Под «жрачкой» звезда телеэкрана имел ввиду не только качественные продукты, но и походы всей семьей в рестораны.

Назвал Дмитрий Шепелев и три своих любимых бренда одежды: «Allsaints, Attachment Dries Van Noten. Я люблю замес, когда дорого и недорого вместе». Зрители надеются, что однажды и Платон Шепелев появиться в эфире программы своего отца. Говорят, что мальчик очень похож на свою маму Жанну Фриске. Но Дмитрий Шепелев не хочет делать жизнь ребенка публичной: мол, вырастет и сам решит – посещать ему телеэфиры и светские мероприятия.