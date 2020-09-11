В России появится Служба орнитологической защиты

Минприроды России, Фонд Росконгресс совместно с ВНИИ «Экология» создают Службу орнитологической защиты. Фото: Фонд Росконгресс

Минприроды России и Фонд Росконгресс совместно с ВНИИ «Экология» приступили к созданию Службы орнитологической защиты. Это первый шаг на пути разработки комплексного подхода к обеспечению орнитологического баланса на городских территориях. Проект по сохранению и репродукции птиц ловчих пород реализуется в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

«Создание Службы орнитологической защиты – актуальная и важная задача. В списке приоритетных объектов: аэропорты и правительственные здания. Сегодня нормы орнитологической безопасности в России требуют доработки. Рекомендации по орнитологическому сопровождению полетов принимали еще в Советском Союзе в конце 1980-х. Для обеспечения безопасности необходимы более современные методы и привлечение высококвалифицированных специалистов», – подчеркнул глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Служба орнитологической защиты создана на базе инвестиционной платформы Фонда Росконгресс – РК-Инвестиции. Она станет одним из подразделений холдинга международных орнитологических центров по реабилитации и репродукции ловчих птиц в России. Впервые проект был представлен министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным и министром по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль Зайуди на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2019 году. В арсенале специализированной службы передовые методики организации орнитологической безопасности.

Частью Службы станет и Международный Центр реабилитации, репродукции и сохранения редких видов птиц «Камчатка». Команда Центра уже начала работу. Первый проект по защите от птиц семейства врановых реализуется на территории Москвы.

«Организована передача ценного опыта иностранных орнитологов и ученых, – отметил генеральный директор Соколиного Центра «Камчатка» Шухрат Разоков, – В краткий срок подготовлена группировка ловчих птиц. Впереди – долгосрочная работа, которая приведёт к развитию орнитологической науки в России, а также позволит создать эффективную службу орнитологической защиты на наиболее приоритетных для безопасности объектах».