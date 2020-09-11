Мораторий на проверки бизнеса могут продлить до конца 2021 года

В России действует 46 контрольно-надзорных ведомств, которые проводят 220 видов проверок. Фото: Евгения ГУСЕВА

В марте этого года правительство объявило мораторий на плановые проверки и существенно ограничило основания для проведения внеплановых. В итоге число надзорных мероприятий резко сократились – почти вдвое (на 46%).

- В первые месяцы моратория количество проверок достигло исторического минимума. Сейчас мы видим стабилизацию ситуации. На следующий год планируем поддержать бизнес в логике ранее принятых решений правительства, - заявил Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития.

В ведомстве предлагают продлить мораторий на проверки на весь 2021 год и внести дополнительные поправки в контрольно-надзорное законодательство. Во-первых, в Минэкономразвития подготовят более 200 новых регламентов для отдельных видов контроля. Ими будут пользоваться инспекторы при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Во-вторых, будет упрощена процедура лицензирования. Сократятся сроки выдачи самых массовых лицензий (до 15 – 30 дней), и даже если у компании найдут нарушения, то отзывать будут не всю лицензию целиком, а только по тем видам, где были найдены несоответствия.

- Все принимаемые лицензируемым органом решения и лицензионные дела переводятся полностью в электронный формат. Это существенно сократит документооборот и ускорит принятие решений. Речь идет более чем о 600 тысячах лицензий, - пояснил Алексей Херсонцев.

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, количество проверок за первое полугодие хоть и снизилось по всем ведомствам, но не только из-за надзорных каникул, а еще и потому, что многие предприятия в последние месяцы не работали. То есть проверять было нечего. При этом все контролеры (кроме Роструда) зафиксировали меньше случаев причинения вреда. То есть проверок стало меньше, а проблем на предприятиях не прибавилось.

- Важно отметить, что в этом году наметился коренной перелом по части «профилактики» в мероприятиях Роспотребнадзора. Наши опросы показывают, что почти 3/4 проверок на тему соблюдения коронавирусных ограничений (например, использование масок и т.п.) носят профилактический характер. Вместо того, чтобы штрафовать, инспекторы выдают бизнесу предписания, предупреждения, предостережения, - констатирует Борис Титов.

По его словам, продление моратория на плановые проверки для малого бизнеса – однозначно благотворный шаг. Но всех проблем он не решает.

- Помимо плановых, есть очень большой спектр внеплановых проверок, и далеко не все они отражаются в едином реестре, который ведет прокуратура. На днях генпрокурор Игорь Краснов в интервью упоминал, что прокуратура должна отслеживать незаконные проверки более активно. И это очень правильно, - подытоживает бизнес-омбудсмен.

Напомним, в России действует 46 контрольно-надзорных ведомств, которые проводят 220 видов проверок. А общее число требований, которые описаны на тысячах страниц нормативных талмудов, - два миллиона. По данным Бориса Титова, ежегодно у бизнеса проводится 10 млн проверок. И в большинстве случаев без штрафов не обходится. К примеру, в 2018 году так называемый «надзорный налог» (только официальный) составил 179 млрд рублей. В прошлом году правительство решило провести надзорную реформу и удалить из законов устаревшие нормы. Работа должна быть завершена к середине следующего года.

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