Лучшие коммуникационные проекты ТЭК и промышленности получили награды «КонТЭКста»

Победителей определяло многочисленное жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики.

Традиционные мероприятия премии «КонТЭКст» состояли из нескольких блоков: защиты проектов, вошедших в шорт-лист премии, в рамках Дня открытых презентаций, которые проходили в ведущем базовом научном центре страны – РГУ нефти и газа им. Губкина, экскурсии в музей «Газпром трансгаз Москва», торжественной церемонии награждения лауреатов премии.

Лауреаты конкурса коммуникационных проектов компаний ТЭК были выбраны из работ, прошедших предварительный отбор и попавших в финал конкурса. Победителям вручались дипломы, памятные подарки от партнеров премии. Но главным подарком для победителей стали хрустальные вазы от завода «Гусь-Хрустальный», изготовленные вручную российскими мастерами-стеклодувами.

Победители премии «КонТЭКст-2020»:

В номинации «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности» Дипломы 1 степени получили:

1. ПАО «Газпром» и SPN Communication», за проект «Турецкий поток»,

2. Концерн Росэнергоатом с международным экологическим проектом «Международные общественные экспертизы»,

3. ПАО «Фортум», с экологическим образовательным проектом «Каждый поступок имеет важнейшее значение!»,

4. компания АДК за серию документальных фильмов «История российской нефти»,

5. ПАО Мосэнерго», с проектами "Что такое ГОЭЛРО" и Музей Мосэнерго,

6. ПАО «РусГидро», за проект к 100-летию ГОЭЛРО «История энергетики России через историю РусГидро»,

7. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «25 лет Сахалинэнерджи» и «#Даешь Молодежь – на Дальний Восток»,

8. ПАО «Т Плюс», за проект «PR на 360»,

9. ПАО «Транснефть – Верхняя Волга» за проект «Поисковая экспедиция- Вахта памяти»,

10. АО «СУЭК» с проектом «Музей славы»,

11. ПАО «Газпром трансгаз Москва» с проектом «Digital-музей «Путешествие природного газа»,

12. «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «У каждого свой Чарли»,

13. ПАО «ТГК-1» за проект «100 лет ГОЭЛРО».

Дипломы 2 степени и вторые места у компаний:

1. ООО «Газпром нефть шельф», за международный экологический проект «Мультиплатформенная коммуникационная кампания по популяризации промышленной и экологической безопасности шельфовых проектов»,

2. ПАО «Транснефть – Дальний Восток», с проектом «Под надежной защитой»,

3. ПАО «Мосэнерго» за проект «Не прервется связь поколений»,

4. «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» за проект «Здоровая Югра»,

5. Концерн «Росэнергоатом» с проектом «Международный конкурс детских фотографий «В объятиях природы»,

6. ПАО «Фортум» за проект «Семейные корпоративные мероприятия»,

7. ПАО «РусГидро», за проект «PR-акция на Саяно-Шушенской ГЭС»,

8. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» за проекты «Развитие языкового наследия коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» и «Опыт цифрового развития компании»,

9. ПАО «Т Плюс» за проекты «Мы живем в одном доме», «Школьная баскетбольная лига "КЭС-Баскет"» и «Энергобезопасность»,

10. АО «Новавинд» с проектом «Новые имена в созвездии «НоваВинд»,

11. ПАО «ОГК-2» за проект «Благотворительный инклюзивный фестиваль «Я такой, как все»,

12. ПАО «ТГК-1» за проект «Школа энергожурналистики и PR»

Третьи места и дипломы 3 степени у проектов:

1. «В отпуск без долгов», ПАО «ТГК-1»,

2. Форум-фестиваль «Созвездие городов Росэнергоатома» концерна «Росэнергоатом»

3. «Мы рядом» от ПАО «ОГК-2».

В номинации Лучшие корпоративные СМИ дипломы 1 степени у газеты «Элемент будущего» ПАО «ТВЭЛ» и корпоративного digital-журнала «Сибур - клиентам».

Второе место – у газеты «О!» компании ОТЭКО, а также у газеты ПАО «Мосэнерго» «Вести Мосэнерго».

Победители Конкурса специальных номинаций компаний-партнеров:

Номинация «Социальная энергия». Учредитель – Ассоциации «Эра России», специальный партнер премии «КонТЭКст».

Гран-при номинации - у корпоративной газеты «Российские сети» за серию материалов, посвященных 100-летию принятия плана ГОЭЛРО,

Лауреаты номинации:

- корпоративное издание «Энергетик Подмосковья» (АО «Мособлэнерго») за серию публикаций посвященных работе «Энергетического института повышения квалификации» АО «Мособлэнерго» и развитию ациональной системы профессиональных квалификаций,

- журнал «Энергия без границ» (ПАО «Интер РАО») за серию фото- и ретроспективных материалов, освещающих картину прошлого, настоящего и будущего дня энергетики.

В номинации «За лучшую публикацию о возобновляемой энергетике», учредитель ПАО «Фортум», награжден Андрей Бакеев, экономический обозреватель журнала «Эксперт-Юг»,

В специальной номинации «Лучший социальный проект», учредитель Издательский Дом «Комсомольская правда», награждено ПАО «Газпром» за серию материалов, посвященных 75-летию Великой Победы.

Победители конкурса «Лучший эксперт ТЭК».

Каждый год выбираются лучшие эксперты, которые внесли значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.

В этом году лучшими экспертами ТЭК стали:

1. Капустин Владимир Михайлович – профессор РГУ нефти и газа им. Губкина за развитие новых технологий нефтехимии и нефтепереработки в России.

2. Компания ЭКРА за развитие темы национальной энергетической безопасности в публичном пространстве.

Победители конкурса корпоративных календарей.

1. Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», календарь «Сказки Сахалина»

2. Компания «Арконик Россия», календарь к 60-летию Самарского металлургического завода и ПАО «Мосэнерго», календарь к 100-летию ГОЭЛРО

Премия «КонТЭКст» - главное и единственное на сегодняшний день событие в ТЭК, объединяющее специалистов по коммуникациям, ведущих экспертов и топ-менеджеров всех отраслей топливно-энергетического комплекса, энергетического машиностроения и промышленности. «КонТЭКст» был создан в Пресс-центре Минэнерго России в 2009 году и является официальным мероприятием Российской Ассоциации по связям с общественностью.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 энергокомпаний страны, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения.

Оператор премии «КонТЭКст» - Центр развития коммуникаций.

Председатель Оргкомитета премии – Ирина Есипова, председатель Комитета по коммуникациям в ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью.

В жюри конкурса «КонТЭКст» входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, ведущие независимые эксперты коммуникационной отрасли, рекламы, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений, государственных ведомств.

Официальные партнеры конкурса:

• Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО);

• Национальная Премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»;

• Союз нефтегазопромышленников;

• Союз журналистов России;

• Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР);

• Ассоциация компаний в области развития общественных связей (АКОС);

• Гильдия маркетологов России;

• Факультет журналистики МГУ им. Ломоносова;

• МГИМО (У) МИД РФ;

• РГУ нефти и газа им. Губкина;

• НИУ МЭИ;

• РУДН;

• Проект «Надежный партнер»;

• Общественная организация «Деловая Россия»;

• Центр социального проектирования «Платформа»;

• Форум Доноров;

• РСПП;

• ТПП;

• МТПП

Официальный аналитический партнер конкурса: компания «Медиалогия»

Генеральный информационный партнер: МИА «Россия сегодня»

Официальный информационный партнер: АЭИ «ПРАЙМ»

Стратегический информационный партнер: ИД «Комсомольская правда»

Отраслевой информационный партнер: «ТЭК. Стратегии развития»

Официальный Интернет-партнер конкурса: портал Energyland.info

Официальный Телеграмм-партнер: Energy Today

Премии «КонТЭКст» оказывают информационную поддержку более 30 отраслевых СМИ.

Среди них: журналы «ТЭК. Стратегии развития», «Электроэнергия. Передача, распределение», «Нефтегазовая вертикаль», «Нефть и капитал», «Новости СМИ», «Пресс-служба», PR Info, PR news, «Экологический вестник», RusCable.ru, «Горнопромышленные Ведомости», Горнопромышленный портал России, «EnergyLand.info», Агентство нефтегазовой информации, «Teknoblog.ru», «Нефтянка.ru», «Региональная энергетика и энергосбережение», Радио «Медиаметрикс», Телеканал «PRO Бизнес», и другие.

Полная информация о премии «КонТЭКст» на сайте Центра развития коммуникаций ТЭК: http://center-esipova.ru/proekty/konkurs-kontekst/