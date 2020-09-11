Звезда шоу Stand UP Юлия Ахмедова: «Могу ночью встать в туалет — увидеть пустую квартиру и решить, что так будет всю жизнь»

Юлия Ахмедова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Женский стендап постепенно начал догонять мужской — особенно в эпоху феминизма. Все больше юмористок штурмуют сцену, существуют сугубо женские стендап-вечеринки, а еще шоу «Женский стендап» (ТНТ). Одна из предводительниц этого направления Юлия Ахмедова, ведущая проекта «Нам нужно серьезно поговорить», в беседе с блогером Ириной Шихман честно рассказала про психические расстройства, домогательства и ужас одиночества.

Про одиночество

«В принципе я загоняюсь по всем поводам. Но бывает так, что могу встать ночью в туалет, выйти в темную квартиру, где никого нет, и почему-то мне приходит мысль, что так будет всю жизнь. И вот здесь мне становится грустно, страшно и плохо. На самоизоляции одиночество меня поднакрыло. Я была одна в квартире, и если бы нас не выписали никогда, я всю жизнь была бы одна в квартире. Хочется, чтобы [рядом] были люди, по которым бы ты скучала, хотела увидеться»

Про детей

«Детей хочется. Раньше такого не было. Сейчас хочется детей. Юмористический подтекст в том, что я думаю: женщина может забеременеть и выносить ребенка. Есть такая опция. И я никогда в жизни этого не прочувствую? Есть «оборудование». И я думаю — хочется попробовать, как это? На изоляции начала понимать, что не хватает какого-то якоря, что ли. Смысла в жизни. Чтобы что-то держало в ней»

Про отсутствие семьи

«Мой психолог обратила внимание на то, что я как будто закрыла для себя тему семьи. Почему-то я думаю, что такого точно не будет. Снизошла какая-то уверенность. А потом я увидела свадьбу и подумала: «А прикольно было бы. Жалко, что у меня никогда не будет такой красоты». И поняла, что внутри себя закрыла этот вопрос»

Про институт брака

«Институт брака терпит крах. Больше возможностей [вокруг], [хочется] меньше зависимости. Раньше подавляющее число женщин понимало: «Ну куда я пойду с ребенком? Работы нет, дома нет. Вот он [муж] меня кормит — все терплю». Сейчас таких женщин гораздо меньше. Сейчас женщины идут строить карьеру и сами поднимать детей. Да и в принципе раньше было «если меня бьют, значит со мной что-то не так». Как нас мамы воспитывали? Главное — муж. Измена? Прости».

Про биполярочку

«Биполярное расстройство очень сложно диагностировать. Сколько лет я лечусь, до конца не могут поставить окончательный диагноз: это депрессивное состояние или биполярное расстройство. Потому что биполярное расстройство — это когда ты выпадаешь и в плюс, и в минус [позитивное и негативное состояние]. Чем больше плюс, тем больше минус. А депрессивное расстройство — без плюсов. Когда я попала в больницу, будучи в суперминусе, мы стали вспоминать, и я поняла, что у меня до этого [кризиса] был промежуток, когда я начала писать концерт, поставила тур, придумала проект, организовала день рождения, поехала в путешествие. Люди говорили мне: «Ничего себе, ты позитивная!». А я вернулась из Америки. И отвечала: «Да, я начинаю новую жизнь». И на основе этого [дисбаланса] мы сделали вывод, что скорее всего у меня биполярка. Но сейчас плюсов нет. Во-первых, я сижу на антидепрессантах. Во-вторых, когда у человека биполярное расстройство, он всегда наблюдает за собой со стороны. Я еду ко врачу не только когда мне плохо, но и когда я слишком веселая. Нужно следить, чтобы не выпасть в плюс».

Про ОКР

«Когда случается депрессия, все психологические сложности усугубляются. Оказалось, что у меня обсессивно-компульсивное расстройство. Я [постоянно] проверяю входную дверь. И по этому состоянию могу судить, на какой я стадии [депрессии]. Если я сплю и не хожу проверять входную дверь, то все ок. В худшие времена я могла до 20-30 раз встать и проверить, закрыта входная дверь или нет. Паника или тревога приходит во сне. Невероятная тревожность. Я не могла ответить на телефон! У меня звонит телефон, и начиналась паника, что мне скажут что-то плохое».

Про домогательства

«Я лежала в хирургическом отделении больницы с желчными делами. Каждое утро проходил осмотр заведующим отделением. Мне ставят диагноз — оказывается, что все серьезно, нужно долгое лечение. Я все дни плачу, не знаю, что делать. И медсестра мне говорит: «Зайди к завотделением». И, как я поняла нашу встречу, он хочет меня поддержать. Посадил меня на диванчик, сел рядом. И вот я что-то рассказываю, а он то по руке меня похлопает, то еще что-то. И тут он поворачивается и начинает меня целовать. Я встала, ушла, забрала вещи и ушла из больницы. Не пошла ни к главврачу, ни к кому. Даже в голову не пришло, что можно было пожаловаться»