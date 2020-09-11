Речь одного председателя сельсовета после того, как он узнал о новых правилах получения «Оскара», но до конца в них не разобрался

Билли Потер (слева) с мужем Адамом Смитом на церемонии "Оскар" Фото: REUTERS

Не дожидаясь апогея,

Пока не клюнул в зад петух,

Нам нужно взять в контору гея.

Да-да, друзья. А лучше двух.

(слышится недовольное мычание)

Не будет жизнь казаться раем!..

Эй, Раздолбаев, не ори!

А то напишут, попирааааем...

Ведем себя как дикари...

Ну что вам пребывать в психозе

И попивать от скуки ёрш?

Пускай появится в колхозе

Хотя бы пара стриптизёрш.

(мужики аплодируют)

Мы не обидим индивида.

Да кто там, мать твою, свистит?..

Пристроим негра-инвалида.

И этот нужен...

(морщится)

трансвестит...

Чтоб избежать газетных уток,

Не признавая полумер,

Возьмем немного проституток

На посевную, например.

(кто-то кричит «браво»)

И чтоб одна была мулатка,

Вторая веган-сыроед.

А третья, скажем, азиатка.

Есть кто-то против? Вижу, нет...

Мы смотрим вдаль... И много видим.

И в этот сложный трудный век

Не оскорбим и не обидим

Ни фетишистов, ни калек.

Очистим вековую копоть!

Но всё же, если быть мудрей,

Мы будем, братцы, не работать,

А гастролировать, скорей.

(заметно мрачнеет и покидает сцену)

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