Совкомбанк привлек 6 млрд рублей для кредитования российской промышленности

Совкомбанк профинансирует предприятия, создающие новые рабочие места и использующие в своем производстве местных поставщиков. Фото: ПАО «Совкомбанк»

Около 6 млрд рублей поступили в Совкомбанк от Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) на финансирование российских промышленных предприятий. Средства, привлеченные в рамках револьверной кредитной линии, предназначены для российских промышленников и экспортеров. Они будут направлены на финансирование предприятий, использующих в своем производстве местных поставщиков и создающих новые рабочие места.

Черноморский банк торговли и развития является одним из ключевых международных партнеров Совкомбанка. Сотрудничество кредитных организаций продолжается с 2017 года. За это время ЧБТР предоставил Совкомбанку на финансирование и поддержку российских производителей почти 17 млрд рублей (с учетом последнего транша).

- Мы рады продолжению нашего сотрудничества и выходу на новый уровень партнерских отношений, как по объемам финансирования, так и по уровню взаимного доверия, - подчеркнул запред правления - руководитель корпоративно-инвестиционного блока Совкомбанк Михаил Автухов. – Привлеченные средства будут направлены на финансирование крупных, а также системно значимых российских предприятий промышленного сектора.

Черноморский банк торговли и развития - международная финансовая организация, созданная с целью поддержки регионального развития и кооперации стран Черноморского региона. Штаб квартира ЧБТР расположена в Греции.

- Кредитование реального сектора экономики России и других стран-членов в национальных валютах является стратегическим направлением работы ЧБТР, которое отвечает потребностям рынка, в особенности в нынешних кризисных экономических условиях, вызванных пандемией, - отметил президент ЧБТР Дмитрий Панкин.

Напомним, Совкомбанк входит в ТОП-10 крупнейших российских банков. Его активы (по международным стандартам финансовой отчетности) составляют 1,5 трлн руб. Совкомбанк обслуживает более 7 млн. клиентов в 76 регионах России.