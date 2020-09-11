Экзамены на права с 1 апреля 2021: за что сразу выгонят со сдачи и какие вопросы добавят

Сдавать экзамены на права с 2021 года станет сложнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

По новым правилам сдавать экзамены на водительские права в подразделениях ГИБДД МВД России придется водителям с 1 апреля 2021 года. Эта информация стала доступна на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ разрабатывался довольно долго. Он предусматривает, что государственный экзамен для всех видов будущих водителей будет с более каверзными вопросами по теории, а проверка практической части будет проходить на дорогах города в исключительно реальных условиях дорожного движения (никаких больше закрытых площадок и городков). Только дороги, где машины мчатся со скоростью выше 60 километров в час!

Так, что если водитель психологически не готов водить машину, его сразу пошлют совершенствовать практическую подготовку.

Инспекторы также подготовили перечень нарушений, за которые будут снижать баллы на экзамене. Все они в рамках правил дорожного движения. За выезд на встречку и под "кирпич" будут сразу удалять с экзамена. Чтобы сдать на права, нужно будет набрать не более пяти штрафных баллов.

А еще в теоретическую часть добавили больше вопросов по медицине. Водитель должен будет изучить, как оказывать первую помощь и принимать роды.

Напомним, ранее глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников заявил, что ГИБДД готовит изменения требований к маршрутам проведения экзаменов. Помимо всего вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. В ГИБДД уверены, что оценка экзаменатора должна быть объективной.

Также планировалось, что инспектор ГИБДД получит доступ к электронному приложению, где будет удостоверено отсутствие у водителя выявленных медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством. Оно должно будет обновляться ежегодно. С таким предложением сотрудники полиции вышли в правительство.