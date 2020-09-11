Во сколько России обойдется потеря Белоруссии как союзника

Пока Беларусь надежный союзник России Фото: EAST NEWS

Был бы жив великий провидец Нострадамус, то и он наверняка долго «чесал репу», если бы его спросили, - чем закончится нынешняя смута в Белоруссии? Выдержит ли Лукашенко напор протестующей толпы? Или его противники все-таки устроят госпереворот и поведут страну на Запад, на отрыв от России? А то, что в случае победы белорусского Майдана так и будет, сомнений нет — достаточно посмотреть на список его «друзей» и спонсоров — Литва, Польша и, конечно, США.

И если Белоруссия окажется задушенной в объятиях Запада, наверняка встанет вопрос и о российских военных объектах на ее территории.

Что это за объекты — давайте разберемся.

ДВА ОБЪЕКТА

Некоторые члены Координационного совета оппозиции Белоруссии уже открыто выступили за закрытие российских «военных баз» в стране. Мол, они «несут угрозу суверенитету республики, которая должна быть нейтральной». Лукашенко ответил: «Я не понимаю, а чем угрожают нам эти военные объекты? Это даже не боевые подразделения. Там на 90 процентов работают наши люди, они получают зарплату».

Действительно, это даже не базы, строго говоря. Это узлы связи.

А именно: 43-й узел связи ВМФ России, который обеспечивает связь с атомными подлодками, несущими боевое дежурство в районах Атлантического, Индийского и частично Тихого океанов. И радиотехнический узел «Барановичи», который входит в систему предупреждения о ракетном нападении.

Кстати, последний из них - еще и единственный источник информации о ракетно-космической обстановке, которую белорусский генштаб получает в реальном времени.

(Подробнее — смотрите Досье КП)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений России и Белоруссии `Запад-2017` на Борисовском полигоне. Фото: Павел МАРТИНЧИК

МИНСК САМ ОКАЖЕТСЯ «СЛЕПЫМ»

И здесь возникает вопрос: если Белоруссия «выгонит» эти 2 российских военных объекта, не рассыплется ли оборона самой республики? Да и вся ее система связи?

Мне не раз доводилось бывать в Белоруссии и беседовать об этом с местными гражданскими и военными спецами. Они не скрывали, что в таком случае их страна будет «слепой и глухой» при ракетном нападении на республику. Это- во-первых.

А, во-вторых, все радионавигационные станции Белоруссии, все национальное телерадиовещание используют российскую систему ГЛОНАСС и «завязаны» на информацию от государственной системы единого времени и эталонных частот России, которая использует 43-й узел связи ВМФ РФ. Да и вся белорусская авиация использует текущие радионавигационные данные российского узла. Для перестройки всей этой многосложной системы Минску потребуются не меньше десятка лет и гигантские финансовые затраты из госказны.

ЕСТЬ «ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ»

Ну а как может сказаться на обороне России возможное «выдворение» ее «баз» из Белоруссии? Наши спецы говорят: вариант неприятный, но не критичный. Да, Россия может потерять 2 важных элемента обеспечения обороны. Но даже ликвидация 43-го узла связи ВМФ не сможет парализовать управление нашими подлодками в морях и океанах. Ибо давно предусмотрены запасные варианты. В районе Новгорода и Краснодара (да и кое-где еще) действуют аналогичные радиостанции проекта «Антей», способные взять на себя «обязанности» 43-го узла.

Ну а что касается РЛС «Волга» в Барановичах, то ее возможное закрытие в Белоруссии компенсируют РЛС типа «Воронеж» - они развернуты в Калининградской и Ленинградской областях. Аналогичные станции стоят у нас в Оленегорске, Армавире и под Севастополем. Они могут обнаруживать в полете баллистические и крылатые ракеты, а также космические объекты противника на расстоянии, которое в 3 (!) раза больше, чем у «Волги» - до 6 тысяч километров! К тому же в России с недавних пор начали разворачиваться весьма «глазастые» РЛС – станции загоризонтного обнаружения «Контейнер». Они могут вести постоянное наблюдение за воздушным пространством над всей Европой.

Вертолет МИ-8 во время совместных стратегических учений России и Белоруссии `Запад-2017` на Борисовском полигоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДОРОГОЙ СОЮЗНИК

Но главными потерями для России в случае разворота Белоруссии на Запад, станут вовсе даже не 2 узла связи. А прощание с надежным союзником, прикрывающим большой кусок важного европейского направления.

Даже простому обывателю понятно, что в противостоянии с НАТО Белоруссия – это наше стратегическое «предполье». Потеря такого союзника вынудит Россию (в случае войны) встречать вражеские танки и самолеты не на границе с Польшей и Прибалтикой, а под Смоленском. А подлетное время ракет НАТО к Москве (даже не к России, а сразу к ее столице!) сократится втрое-вчетверо — с 15 минут до 4. А это в скором будущем будут уже и гиперзвуковые ракеты.

Давайте лишь навскидку грубо подсчитаем — какие России понадобятся затраты, чтоб заткнуть брешь Белоруссии на западном направлении.

1. России придется полностью пересматривать свои планы боевого применения Вооруженных сил и даже перенацеливать собственные ракеты заново.

2. Придется устанавливать более чувствительные системы реагирования на пуски ракет с Запада, которые действовали бы мгновенно.

3. Надо будет уплотнять систему космического слежения за регионом. Сегодня Москве не нужно отсматривать каждый шаг на территории союзника, которому доверяешь. А если это будет проНАТОвская страна, то над ней придется держать «глаза» для тотального наблюдения. Ведь от нее до Москвы — один танковый бросок.

4. Неминуемо надо будет придвигать к границе Белоруссии десятки военных частей для заслона от возможной атаки с ее территории. И одновременно отодвигать вглубь России объекты, которые не должны находиться рядом с вероятным направлением нападения на нас. Таких объектов тоже десятки.

5. Сегодня 15-20% гособоронзаказа России завязаны на предприятия Белоруссии. Там производят многое — от тягачей для передвижных ракетных комплексов до электроники. От них придется отказываться. Да, белорусы потеряют тысячи рабочих мест. Но оборона важнее. Какие-то производства придется переносить в Россию, а что-то закупать в других странах, далеких от НАТО.

Мы попросили военных специалистов и ученых подсчитать — во сколько России обойдется полностью компенсировать потерю Белоруссии как союзника и переоборудовать оборону на западных рубежах. Цифра оказалась колоссальной. Она равна примерно 10 военным бюджетам страны (сейчас РФ тратит на оборону около $60-70 млрд в год). А работы займут около 10 лет.

То есть, Белоруссия для России — не просто дорогой союзник, а «золотой». Наверняка это понимают и в НАТО. Поэтому будут пытаться увести Белоруссию от Москвы всеми способами.

Белорусские военные принимают участие в танковом биатлоне. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

ИЗ ДОСЬЕ КП

1. Где именно размещены российские военные объекты в Белоруссии?

Это не секрет. 43-й узел связи Военно-морского флота России расположен в районе города Вилейка. А радиолокационная станция «Волга» стоит около Ганцевичей.

2. Много ли там военных?

Узел связи обслуживают 350 офицеров и мичманов ВМФ России, а также вольнонаемные граждане Белоруссии, входящие в военизированную охрану. А РЛС «Волга» обслуживают 1200 российских военных.

3. На каких условиях находятся эти «базы»?

Инфраструктуру и землю под «базами» Белоруссия передала России в безвозмездное пользование. Взимаются лишь налоги, связанные с хозяйственной деятельностью.

Соглашения о размещении указанных военных объектов заключены на 25 лет. Срок их действия истекает 7 июня 2021 года.

В случае нежелания одной из сторон продлить срок действия соглашений, она письменно уведомляет другую сторону об этом за 12 месяцев до окончания действия договора. Пока такого уведомления от Минска не поступало.

Военнослужащие парадного расчета 5-ой отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Беларусь во время военного парада на Красной площади, в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

А что потеряет Минск от разрыва военных связей с Москвой?

Об этом достаточно ясно сказал Александр Лукашенко:

«Это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БПМ и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. А если вступать в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет. Россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь не очень приятно, если танки под Смоленском. И во что мы превратим Белоруссию? В центр военных действий между Россией и НАТО».

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