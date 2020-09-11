Депутаты Госдумы хотят отозвать старый законопроект о регулировании такси и предложить новый

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НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ ДОЛЖЕН РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ, А НЕ СОЗДАВАТЬ ИХ

Законопроект о регулировании деятельности такси, который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме, требует тщательной доработки. К такому выводу пришли участники круглого стола: «Рынок такси в цифровой экономике», организаторами которого является Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Участники обсуждения считают необходимым отозвать законопроект из Госдумы, поскольку поправки ко второму чтению, внесенные в документ, не видели даже его авторы.

- Поправки ко второму чтению законопроекта о такси готовились втихую, их никто не видел. Даже я, автор, не видел промежуточных текстов, которые шли на отзыв ГПУ, что нарушает регламент, - подчеркнул один из авторов документа, первый заместитель председателя думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Участники мероприятия сообщили, что последних изменений не получали ни Минфин, ни ФАС, ни другие структуры. В связи с этим президент РСПП Александр Шохин предложил создать новую рабочую группу для открытого обсуждения законопроекта.

- РСПП сейчас предложил всем проанализировать предложенный проект резолюции, внести свои предложения и потом всем проголосовать за конечную редакцию. Я буду предлагать, поддерживая резолюцию, первым пунктом рекомендовать Госдуме вернуть в первое чтение законопроект комитета, отклонить его, хотя в него вложен огромный труд мой и моей команды, а дальше работать в соответствии с утвержденной резолюцией, - добавил Вячеслав Лысаков.

С ним согласились и другие участники круглого стола.

- Считаю, что в нынешней ситуации нужно отзывать законопроект, создать рабочую группу, внести и отшлифовать необходимые изменения. Все представители этой группы должны взаимодействуют между собой, видеть каждую новую итерацию этого закона, и только после этого в согласованном варианте должен быть внесен, - предложил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

Он отметил, что новый закон должен решать накопившиеся в отрасли проблемы, а не создавать новые, оставляя массу вопросов.

УЧТУТ ИНТЕРЕСЫ САМОЗАНЯТЫХ

Еще одна немаловажная причина необходимости доработки законопроекта - новые реалии, без учета которых принятие документа в нынешнем виде будет безрезультативным. В частности, имеется в виду появление самозанятых граждан, водителей среди которых больше чем представителей других профессий. Депутаты и агрегаторы считают, что в новом документе необходимо учесть такой момент, как получение самозанятыми лицензии на работу в такси, являясь физлицом. На данный момент официально стать самозанятым таксистом можно только в том случае, если оформлено ИП. По мнению экспертов, это противоречит принципу самозанятости, поскольку новый налоговый режим вводился специально для упрощения легализации микробизнеса. Этот момент непременно должен быть отображен в новой версии законопроекта.

- Для нас, как представителей малого и среднего бизнеса, крайне важно иметь возможность отказаться от устаревших процедур, которые мешают эффективной работе такси. Мы предлагаем обсуждать новый закон на базе реально действующих практик. Особо следует отметить роль самозанятых - людей, которые в своем юридическом статусе на этот момент не имеют работодателя и наемных работников, они работают сами на себя. Аналогично работа водителя такси носит предпринимательский характер - он сам определяет свой график работы, самостоятельно несет все расходы и регулирует свой уровень заработка, - говорит председатель гильдии такси МТПП Богдан Коношенко.

Он добавил, что трудовой договор не решит основные проблемы, связанные с такси.

- Кто имеет к нашей отрасли опосредованное отношение и не знает, в каком положении сейчас находится экономика таксопарков, считают, что трудовой договор - ключ к решению всех основных проблем. К сожалению, это опасное заблуждение, - отмечает глава гильдии такси. - Многие нормативные требования морально устарели, так как были разработаны еще в прошлом веке и не включают возможности современных технологий. Считаю, что режим самозанятости создает хорошие условия для того, чтобы преодолеть сложности и вывести из серой зоны тысячи водителей. Это положительно скажется и на качестве, и на безопасности поездок в такси.

Председатель Комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев и его первый заместитель Виталий Ефимов сообщили, что уже есть понимание, как включить самозанятых в положения закона - это вопрос, который беспокоит многих участников рынка и правительство. Согласно поручению Президента РФ, должны быть введены единые требования, предъявляемые физическим, юридическим и индивидуальным предпринимателям по обеспечению безопасности дорожного движения при эксплуатации автомобиля и пассажирского транспорта. Это означает, что физическое лицо (самозанятый) должно получить разрешение на осуществление деятельности так же, как и другие участники перевозок.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Отельное внимание в документе должно быть уделено цифровым технологиям, с помощью которых проще бороться с аварийностью на дорогах. Умные системы, которыми оснащены машины такси, следят за тем, чтобы водители не превышали скоростной режим и ездили аккуратно. В случае нарушений, устройство выдает предупреждение, а в случае повторных нарушений блокирует доступ к заказам. По данным экспертного центра «Движение без опасности», благодаря техническим новинкам, используемым сервисами, количество дтп с участием такси за последние два года снизилось на 28%. При этом ГИБДД располагают другой статистикой, говорящей о том, что число аварий не снизилось, а, наоборот, стало больше. Эксперты считают, что расхождение в данных происходит из-за того, что нет единой системы расчетов, о создании которой РСПП предлагает договориться всем сторонам. В частности, в ГИБДД согласились, что аварийность в такси надо считать с учетом общего пробега такси, а не в абсолютах. Этот момент также должен быть закреплен законодательно. Кроме того, отдельный внимание должно быть уделено новым технологиям, в частности, телемедицине. Такой способ осмотра водителей себя зарекомендовал, но не может применяться в полной мере, так как не имеют под собой законодательной основы.

Агрегаторы предлагают создать новую рабочую группу, в которую войдут представители сервисов заказа такси. Это поможет максимально эффективно обсудить и доработать проблемные и спорные моменты, с которыми сталкиваются перевозчики.

- Любое государственное регулирование должно решать такие ключевые задачи, как повышение безопасности и мотивирование участников рынка повышать качество услуг. На этом регулирование должно остановиться и не ставить своей целью влияние на взаимодействие хозяйствующих субъектов. Агрегаторы безусловно крайне заинтересованы в том, чтобы услуги такси были безопасными. Для нас это приоритет, - отметил директор по работе с госорганами Яндекс.Такси Антон Петраков. - При этом контроль и обеспечивание безопасности должны быть реальными, а не только на бумаге. Мы не должны бороться с какими-то мифическими проблемами, мы должны четко сформулировать эту проблематику и понять, как с ней бороться. Большая ошибка использовать старые подходы и концепции. Технологически мы можем решать многие вопросы, которые влияют на качество и безопасность перевозок, но нужно закрепить это на законодательном уровне.