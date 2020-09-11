Сибирь ожидают провокации сторонников Навального?

Политик Алексей Навальный Фото: REUTERS

Когда есть четкие инструкции, уже не столь важно, победишь ты на выборах или проиграешь — главное, чтобы твои усилия по «разоблачению нарушений» заметили. Причем желательно, заметили не только местные, но и иностранные СМИ.

Оппозиционных наблюдателей, которые собираются работать на выборах, в частности, в Новосибирске, уже проинструктировали — как технично устроить информационную провокацию, а потом быстро сделать ноги. Ну, чтобы не побили.

Наблюдателям, как правило иногородним, предлагается с праведным гневом работать на камеру, провоцируя скандалы с испорченными бюллетенями или вызывая вспышки негодования у членов избиркомов (как правило, это женщины-педагоги).

«Правильному» электорату с помощью мессенджеров рекомендовано идти голосовать во второй половине дня в воскресенье. Чтобы искусственно создавать очереди на избирательных участках — а желательно это делать перед самым их закрытием, чтобы опять таки на камеру создавать ощущение, будто власти сознательно организовали ситуацию, когда не все желающие смогли выразить свое мнение.

Один из представителей так называемого «штаба Навального», Сергей Бойко, предполагает что в третьем по величине городе страны, Новосибирске, его сторонники (в большинстве своем прибывшие из других мест) смогут по методичкам устроить как раз такой «электоральный шабаш» - даже с привлечением «оппозиционых кандидатов".

Именно в Новосибирске в так называемый штаб «Коалиции», где собираются словно на Лысой горе сторонники известного оппозиционера, неизвестный бросил бутылку с химикатами. И как то так удивительно совпало, что именно в тот момент в штабе работали иностранные журналисты. Нет, конечно, никто не пострадал. Но шуму было много. Удивительно при этом, что «коалиционеры» , оповестив о нападении во всех соцсетях, почему то не поспешили вызвать полицию, чтобы та разобралась в инциденте. Может, им не надо было, чтобы в нем действительно разобрались?

Ведь главное, чтобы писали, снимали, и размещали в сети непрерывной поток информации о том, как в трудной борьбе с режимом, преодолевая подбросы химикатов и вал подтасовок и оговоров, оппозиционеры стремятся к борьбе за чистую и светлую Россию будущего.