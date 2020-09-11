Как Леха с Чукотки за Hollysweet999 на Аляску ходил

Кадр из фильма "Китобой" Филиппа Юрьева.

Дебют Филиппа Юрьева обладает не часто встречающимся потенциалом фильма, который нравится абсолютно всем. По сюжету чукотский мальчик-китобой Леха, влюбленный в заморскую вебкам-модель Hollysweet999 (Кристина Асмус), решает бежать к месту ее дислокации в город Детройт - через близлежащую Аляску, до которой тоже еще нужно добраться по непроходимой ледяной пустыне, похоронившей многих путешественников. Экзотизм фильма находится в равновесии с его универсальностью. Трава всегда зеленее на чужом газоне: чукчей влечет к себе Америка, где есть Макдональдс, а, например, иностранной фестивальной общественности весьма любопытна Чукотка, где жестоко охотятся на китов, едят красную икру из трехлитровых банок и сжигают на костре трупы.

Еще один фильм программы, «200 метров» (200 Meters) палестинца Амина Найфеха, тоже снят в жанре роуд-муви - но гораздо более необычного, ведь героев, Мустафу (звезда арабского кино Али Сулиман) и его жену Сальву, формально отделяет друг от друга всего 200 метров. Но между палестинскими поселениями, где они живут, - стена, а Мустафа из политических соображений отказывается становиться израильским гражданином и предпочитает романтически включать со своего балкона лампочки детям, живущим напротив него через стену. Чем полноценно воссоединиться с семьей, ему больше по душе проходить каждое утро через унизительные процедуры на израильском пропускном пункте, а когда выйдут из строя отпечатки и документы - пользоваться услугами контрабандистов, перемещаясь в багажнике их авто, или карабкаться по стене, вступая в конфликт с криминальными элементами. Все ради того, чтобы прорваться в больницу к сбитому машиной ребенку.

Кадр из картины палестинца Амина Найфеха "200 метров".

Показанный в той же программе Venice Days вне конкурса перформанс известных итальянских художников Флавии Мастреллы и Антонио Рецци Samp осваивает мифологические пространства древней Пулии. В форме отвязного капустника фильм, снимавшийся едва ли не 20 лет, имеет главным героем пародийного наемного убийцу, озабоченного не столько своей работой, сколько поиском идеальной женщины. Причем влюбился в оную Самп, подсматривая за неистово раскачивающейся машиной. Итог у этого непредсказуемого действа, впрочем, весьма предсказуем: идеалов не существует.

Samp осваивает мифологические пространства древней Пулии.

Еще один мастер кэмпа, канадец Брюс ЛаБрюс закрыл «Дни авторов» своим новым свершением «Святой Нарцисс» (Saint-Narcisse) - это ретро-повествование о юноше, настолько влюбленном в себя, что из всех видов чувственной активности он выбирает лишь бесконечное запечатление себя на камеру полароида. Надо ж было такому случиться, что бабушка, с которой он жил, все 22 года скрывала от него факт наличия у него матери-лесбиянки и брата-близнеца. Вот с кем герой впервые испытает тягу обняться (по-братски). Но брат заточен в монастырь, и его надо срочно спасать из-под гнета извращенного монаха, углядевшего в нем черты Св. Себастьяна. Это обещает достаточно травматичное развитие событий, впрочем, оно невозможно, когда над всеми остальными святыми легко одерживает победу Св. Нарцисс.