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Как Леха с Чукотки за Hollysweet999 на Аляску ходил

В программе «Дни авторов» Венецианского фестиваля победил российский фильм «Китобой» Филиппа Юрьева с участием Кристины Асмус
Стас ТЫРКИНСтас ТЫРКИН
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Кадр из фильма "Китобой" Филиппа Юрьева.

Кадр из фильма "Китобой" Филиппа Юрьева.

Дебют Филиппа Юрьева обладает не часто встречающимся потенциалом фильма, который нравится абсолютно всем. По сюжету чукотский мальчик-китобой Леха, влюбленный в заморскую вебкам-модель Hollysweet999 (Кристина Асмус), решает бежать к месту ее дислокации в город Детройт - через близлежащую Аляску, до которой тоже еще нужно добраться по непроходимой ледяной пустыне, похоронившей многих путешественников. Экзотизм фильма находится в равновесии с его универсальностью. Трава всегда зеленее на чужом газоне: чукчей влечет к себе Америка, где есть Макдональдс, а, например, иностранной фестивальной общественности весьма любопытна Чукотка, где жестоко охотятся на китов, едят красную икру из трехлитровых банок и сжигают на костре трупы.

Еще один фильм программы, «200 метров» (200 Meters) палестинца Амина Найфеха, тоже снят в жанре роуд-муви - но гораздо более необычного, ведь героев, Мустафу (звезда арабского кино Али Сулиман) и его жену Сальву, формально отделяет друг от друга всего 200 метров. Но между палестинскими поселениями, где они живут, - стена, а Мустафа из политических соображений отказывается становиться израильским гражданином и предпочитает романтически включать со своего балкона лампочки детям, живущим напротив него через стену. Чем полноценно воссоединиться с семьей, ему больше по душе проходить каждое утро через унизительные процедуры на израильском пропускном пункте, а когда выйдут из строя отпечатки и документы - пользоваться услугами контрабандистов, перемещаясь в багажнике их авто, или карабкаться по стене, вступая в конфликт с криминальными элементами. Все ради того, чтобы прорваться в больницу к сбитому машиной ребенку.

Кадр из картины палестинца Амина Найфеха "200 метров".

Кадр из картины палестинца Амина Найфеха "200 метров".

Показанный в той же программе Venice Days вне конкурса перформанс известных итальянских художников Флавии Мастреллы и Антонио Рецци Samp осваивает мифологические пространства древней Пулии. В форме отвязного капустника фильм, снимавшийся едва ли не 20 лет, имеет главным героем пародийного наемного убийцу, озабоченного не столько своей работой, сколько поиском идеальной женщины. Причем влюбился в оную Самп, подсматривая за неистово раскачивающейся машиной. Итог у этого непредсказуемого действа, впрочем, весьма предсказуем: идеалов не существует.

Samp осваивает мифологические пространства древней Пулии.

Samp осваивает мифологические пространства древней Пулии.

Еще один мастер кэмпа, канадец Брюс ЛаБрюс закрыл «Дни авторов» своим новым свершением «Святой Нарцисс» (Saint-Narcisse) - это ретро-повествование о юноше, настолько влюбленном в себя, что из всех видов чувственной активности он выбирает лишь бесконечное запечатление себя на камеру полароида. Надо ж было такому случиться, что бабушка, с которой он жил, все 22 года скрывала от него факт наличия у него матери-лесбиянки и брата-близнеца. Вот с кем герой впервые испытает тягу обняться (по-братски). Но брат заточен в монастырь, и его надо срочно спасать из-под гнета извращенного монаха, углядевшего в нем черты Св. Себастьяна. Это обещает достаточно травматичное развитие событий, впрочем, оно невозможно, когда над всеми остальными святыми легко одерживает победу Св. Нарцисс.

«Святой Нарцисс» снял канадец Брюс ЛаБрюс.

«Святой Нарцисс» снял канадец Брюс ЛаБрюс.

КультураКультура: кино

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