Парк вместо химических озер: Как «Росатом» рекультивирует полигон токсичных отходов в Ленобласти

Фото: Пресс-служба ФГУП ФЭО

В этих прудах не резвится рыба, и купаться здесь нельзя. Во впадинах, которые издалека можно принять за искусственные водоемы, на самом деле хранятся кислоты, щелочь и чуть ли не вся таблица Менделеева. Это – опасные промышленные отходы, которые десятки лет свозили со всего Советского Союза на полигон «Красный Бор», расположенный в Ленинградской области. Однако сейчас пришло время приводить это место в порядок. Рекультивация «Красного Бора» поручена Госкорпорации «Росатом». Сейчас разрабатывается проект очистки территории от химических веществ. Планируется, что уже через четыре года полигон будет не узнать.

«ЛЮДИ МУЧАЮТСЯ ОТ ЗАПАХОВ»

Огромная территория площадью 67,4 гектаров стала полигоном для хранения промышленных отходов в 1969 году. Этот участок в шести километрах от города Колпино выбрали неслучайно: здесь находится мощный слой кембрийских глин, который не дает химическим веществам проникнуть в землю и грунтовые воды. В этих древних залежах и было решено выдолбить котлованы, куда со всего Советского Союза свозились самые разные жидкие отходы: щелочь, кислоты, нефтепродукты, - словом, весь текучий «мусор» промышленных предприятий.

За время эксплуатации на полигоне «Красный Бор» образовалось 70 глубоких ям – так называемых карт. В общей сложности в них хранилось почти 2 миллиона тонн токсичных отходов. Еще при советской власти пытались рекультивировать это место, в итоге 65 котлованов были засыпаны. Сейчас на этом участке даже умудрились вырасти деревья. Однако пять карт до сих пор стоят «открытыми». Три из них представляют собой пруды со щелочью и кислотой, две – жуткие черные лужи с плавающими в них покрышками и запахом мазута.

В самый глубокий котлован с легкостью поместился бы восьмиэтажный дом, а в тот, что по соседству без труда бы влезла двухэтажка. Обе эти карты накрыты понтонами – сооружениями, которые не пропускают дождевую воду и не дают жидкому мусору «выйти из берегов».

- Я уже больше 20 лет занимаюсь этим объектом, - рассказывает член общественного совета Минприроды России Елена Есина. – Все эти годы люди, живущие неподалеку, страдают от запахов и боятся недобросовестного отношения. Ведь здесь же хотели построить мусоросжигательный завод. Но общественникам удалось этого не допустить. Теперь есть возможность этот полигон ликвидировать, и для нас важно контролировать ход работ. И спасибо «Росатому», что держат нас в курсе.

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Уже известно, что приводить территорию в порядок станут с использованием передовых технологий. Заниматься этим будет ФГУП «Федеральный экологический оператор» - предприятие Госкорпорации «Росатом». Его специалисты уже изучили опыт Европы и взяли оттуда лучшие решения.

- Мы проводим серьезные изыскания, и у нас уже есть технические решения, - отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков. – Сначала мы уберем из карт всю лишнюю воду, чтобы исключить утечку химических веществ. Вода будет соответствовать всем требованиям и уйдет в «Водоканал». После этого мы переработаем все, что осталось, и получим безопасный технический грунт, которым потом и будем засыпать ямы.

первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «ФЭО» Максим Корольков. Фото: Пресс-служба ФГУП ФЭО

Чтобы провернуть эту непростую операцию, на «Красном Бору» на время смонтируют своего рода маленький завод, состоящий из 10 железнодорожных контейнеров. В нем будет организован полный цикл переработки. А когда все закончится, его просто разберут и увезут.

- Мы отвечаем за реализацию нацпроекта «Экология», в рамках которого создается система обращения с отходами 1 и 2 класса, а также активно участвуем в проекте «Чистая страна», который создан для ликвидации экологического вреда в России, - поясняет директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев. – Мы готовы решать вопросы системно и обеспечивать безопасность на всем цикле работы с отходами – от момента сбора и транспортировки до переработки.

Приводить в порядок «Росатом» будет не только участок с оставшимися пятью картами, но и территорию, рекультивированную ранее. Ведь там работы выполнены некачественно. А уже в 2024 году, когда полигон будет ликвидирован, на это место завезут плодородную почву, и здесь появится зеленый холм. Впоследствии, как отмечают в «Росатоме», бывший «Красный Бор» может стать парком или местом для экотуризма, где будут рассказывать о том, как благодаря технологиям можно возродить природу там, где еще недавно хранилось почти две тонны промышленных отходов.