«Синяки уже заживают»: Анна Кузнецова навестила в больнице малыша, над которым издевались в Омской области

Фото предоставлено пресс-службой Анны Кузнецовой.

Максим Кабельский, тот самый полуторогодовалый мальчик, над которым издевалась подруга его матери в Омской области, теперь может похвастаться фотографией с детским омбусменом. Вечером в пятницу, 11 сентября, в одной из московских больниц, где ребенок находится вместе со своей мамой, его навестила Анна Кузнецова. Приехала она не с пустыми руками: в подарок Максимка получил игрушечный самолетик. Мальчуган поначалу не хотел брать гостинцы от незнакомой тети, а потом передумал.

- Синяки уже заживают. Видно, что ребенок поправляется, - рассказала после встречи Анна Кузнецова.

Омбудсмен пообещала оказать поддержку маме Максима.

- До сих пор не могу понять, почему она раньше не обратилась за помощью. Видно, что она даже сейчас не оправилась от шока, - прокомментировала Анна Кузнецова.

Напомним, 3 сентября, мама Максима 20-летняя Евгения Кабельская заявила в полицию на свою подругу Гульмиру Букенову. Обезумевшая женщина, которая сама является мамой троих детей, взяла в плен Максима и больше суток прятала его от матери. В это время Гульмира издевалась над малышом: избивала, связывала и все это снимала на телефон. Страшные фото она отправила маме мальчика и потребовала от той вернуть долг – 20 тысяч рублей.

После случившегося ребенок попал в больницу, а против его истязательницы уже возбудили уголовное дело. Многодетной маме грозит от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, ее скорее всего, лишат родительских прав.

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