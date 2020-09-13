Глава Ленобласти Александр Дрозденко предложил ввести неснижаемый «минимум» качества жизни

Александр Дрозденко предложил ввести в Ленинградской области неснижаемый «минимум» качества жизни. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

В Ленинградской области появится неснижаемый «минимум» качества жизни. Установить социальную планку предложил глава региона Александр Дрозденко. Во время VI регионального Форума социальных работников губернатор представил новый проект закона о социальных гарантиях для жителей Ленинградской области.

Главная цель законопроекта — борьба с бедностью и повышение уровня жизни ленинградцев. По словам Дрозденко, региональным властям предстоит сделать качественный рывок вперед, доработав и приняв областной закон о соцгарантиях.

- Сейчас законопроект включает семь направлений работы, продолжается его обсуждение, свои предложения формулируют жители области. Я считаю, что первый шаг в нашей работе — это борьба с бедностью. Мы должны снижать количество тех, чей доход на сегодняшний день ниже прожиточного минимума, - подчеркнул губернатор.

Глава региона обсудил с участниками форума реализацию Указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Документ, принятый в июле этого года, ставит главными задачами повышение рождаемости, рост уровня жизни и создание комфортных условий в городах и селах нашей страны. По словам Дрозденко, Ленобласть — регион молодой, и поддержка молодых семей - одна из приоритетных задач областных властей.

- Наша область молодая. Ежегодно прирост первоклассников в региональные школы составляет до 2 тысяч детей. Для повышения рождаемости мы строим современные медицинские центры, ведём реконструкцию родильных отделений в районах, - рассказал губернатор.

Ленинградская область - регион молодой: здесь много семей с детьми. Каждый год прирост первоклассников в школы составляет до 2 тысяч детей. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Законопроект о соцгарантиях в Ленинградской области предусматривает полный пакет мер поддержки, на которые могут рассчитывать молодые родители. Это и выплаты за рождение ребенка, и место в детском саду, и решение жилищного вопроса.

- В новом законе о социальных гарантиях мы предусмотрели выплаты за рождение первого ребёнка в размере 126 тысяч рублей, - сообщил Александр Дрозденко. - Гарантируем детям место в детском саду, либо компенсацию за непредоставление места, в том числе, компенсацию частному детскому саду в размере 18 тысяч рублей, при условии снижения родительской платы. Мы стремимся к односменному обучению в школах. Кроме того, мы предлагаем семьям с детьми льготную ипотеку.

Повышение уровня жизни невозможно без развития региональной экономики. Глава области рассказал, какие меры поддержки сейчас приняты для ленинградских предпринимателей.

- Самое главное - это дать возможность бизнесу зарабатывать, - считает Александр Дрозденко. - Мы для этого много делаем. Ленинградская область одной из первых вышла на показатель 30% распределения госзаказа среди местных предприятий малого и среднего бизнеса. Сейчас мы хотим довести его до 50%. «Ноухау» Ленинградской области - это социальная ипотека для тех, кто строит социальные объекты.

Во время пандемии региональные власти оперативно реагировали на проблемы бизнеса и вовремя ввели эффективные меры поддержки. В итоге, по словам Александра Дрозденко, региону удалось не только выйти из коронавирусного карантина с минимальными потерями, но еще и нарастить товарооборот.

- В период пандемии мы выстроили свою политику разумных ограничений - продуктовые магазины и промтоварные не закрывались. Местами товарооборот вырос на 40%, - рассказал губернатор.

На фото — новый детский сад в поселке Новогорелово. Такие красивые и современные детсады и школы сегодня строятся по всему региону. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти.

Пандемия ускорила переход региона на цифровые технологии. Многие функции, которые раньше требовали личного присутствия, стали доступны онлайн. Появились новые удобные интернет-сервисы — в том числе и в сфере соцзащиты и коммунальных услуг.

- Не надо бояться новых технологий, - призвал губернатор и признался, что является сторонником цифровых стандартов в образовании.

- Я, например, пропагандист того, чтобы делать домашнюю работу школьникам онлайн. Однако обучения лицом к лицу никто не отменял. Такой формат лучше передает эмоции, - считает Александр Дрозденко. - Также и в бизнесе. Где можно — мы перейдём на цифру. Например, наш следующий шаг — аккумулировать все коммунальные услуги в одном гаджете, а также уйти в цифру в социальной защите.

Новый закон о социальных гарантиях Александр Дрозденко называет «вилами в спину чиновнику». Документ четко пропишет неснижаемый стандарт качества жизни населения, и властям на местах придется строго соблюдать его вне зависимости от внешних обстоятельств.

- Я уверен, что такой жесткий закон станет драйвером роста для всего региона, - подчеркнул губернатор.