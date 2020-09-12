Руки не базуки: москвича, заказавшего на сайте спортивное питание, обвиняют в контрабанде тестостерона

На время следствия Урлаева отпустили под подписку о невыезде.

- Я еще думаю: странно как-то - пришел на почту за бандеролью, а они у меня даже паспорт не спросили. Потом долго-долго эту посылку искали - видимо, ждали, когда полиция приедет. Как только бандероль передали мне в руки, у окошка появились люди в штатском…

39-летний Дмитрий Урлаев «на спорте» больше 20 лет. Крепкий здоровяк среднего роста. Четыре дня в неделю качается в зале, тягает гантели и штанги. В общем, повернут человек на бодибилдинге. Женат, отец двух малышей (младшему ребенку едва месяц исполнился). Работает инструктором машинистов метро - тридцать человек в подчинении. А вот попал же в историю!

- Эти люди в штатском показали мне удостоверения, что они из наркоконтроля. «А я-то тут при чем?» - спрашиваю. «А у вас в посылке запрещенные вещества!» Тут я запаниковал. Какие еще вещества?!

«ИЗ БЕЛАРУСИ БЫСТРЕЕ И ДЕШЕВЛЕ»

В общем, дело было так. Урлаев, как и многие «качки», время от времени покупает различное спортивное питание и прочие штуки. Весной 2019 года он наткнулся на одном из спортивных форумов на рекламу интернет-магазина «Арнолд Фарм». Сайт как сайт, говорит. Несколько фото Шварценеггера на баннерах. Большой выбор спортивной фармакологии. Решил заказать пару препаратов для роста мышечной массы.

- Перевел деньги, сижу жду. Неделя проходит, но о посылке - ни ответа, ни привета, - рассказывает мужчина. - Пишу на сайте в службу поддержки. Они уточняют номер заказа и отвечают мне тут же, в переписке, что товар идет со склада в России, поэтому так долго. «Вы в следующий раз заказывайте из Беларуси, будет и быстрее, и дешевле».

- Как это заказывайте из Беларуси? Разве у покупателей интернет-магазина есть возможность выбирать географическое расположение склада, откуда придет товар?

- У этих в форме заявки можно было выбрать опцию: РФ или РБ. В общем, в следующий раз, в июле 2019-го, я поставил галочку напротив «РБ». И через несколько дней мне пришло уведомление, что посылка ждет меня в отделении «Почты России» на улице Горького в моем родном Королеве.

ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТУ…

На почте к Урлаеву подошли трое сотрудников полиции в штатском. А дальше показания расходятся. Полицейские говорят, что культурист попытался сбежать, а они повисли у него на руках и на выходе из почты все вместе упали. Сам Дмитрий Урлаев уверяет, что он запаниковал из-за того, что мужчины громко сказали «наркоконтроль», а он боялся опозориться перед соседями, потому что отделение почты находится около его дома и его тут многие знают. Мол, попросил, чтобы разговор продолжался на улице. Как бы то ни было, из стоящей у почты машины вышла жена Урлаева, тот успокоился и вся процессия отправилась в травмпункт снимать повреждения. У полицейских на руках оказались ссадины, Урлаев жаловался на боли в стопе - в травмпункте сказали, что это ушиб, но вроде как снимок в другом медучреждении показал перелом.

- Так какое запрещенное вещество было в посылке? (Я уж подумал про наркотики, - Авт.).

- Тестостерон, - отвечает Дмитрий.

Это сильнодействующий гормональный препарат, анаболик, стероид, который действительно запрещен к свободной продаже в России - его можно приобрести только по рецепту. То, что тестостерон в интернет-заказе в итоге был доставлен через границу, трактуется как контрабанда. (Статья 226.1). А это - от 3 до 7 лет колонии.

«НИ СЛОВА О «ЗАПРЕЩЕНКЕ»

- Но когда я покупал тот препарат, в описании ни слова не было о том, что в нем содержится тестостерон! - уверяет Дмитрий Урлаев.

Тем не менее, по факту в составе приехавшей из Беларуси «фарме» присутствует эфир тестостерона. Было возбуждено уголовное дело. На время следствия спортсмена-любителя отпустили под подписку о невыезде.

- Спустя три месяца после случившегося мы зафиксировали осмотр того самого сайта «Арнолд фарм» - нотариус осмотрел его и не обнаружил там ни слова о запрещенных препаратах, - говорит адвокат Урлаева Федор Богатырев.

По словам адвоката, больше года его подопечному даже не предъявляли обвинение. Но на днях полицейские напомнили о себе.

- Моего доверителя обвиняют по двум статьям, - продолжает Богатырев. - «Контрабанда сильнодействующих веществ» и «Применение насилия в отношении представителя власти» (См. «Кстати»). При этом у нас складывается впечатление, что сайт, через который спортсмены заказывают спортивные препараты, может быть каким-то образом аффилирован с полицией. Иначе каким образом они узнали о том, что человеку будет доставлена посылка с таким-то веществом еще до того, как она прибыла на почту? Кстати, сайт «Арнолд фарм» был заблокирован Роскомнадзором лишь на днях! Хотя прошло больше года. Вот и подумайте, сколько простачков можно было за это время привлечь за покупку на этой площадке препаратов с тестостероном - по незнанию! Сколько уголовных дел можно было завести! Мы писали об этом заявление в Главное управление собственной безопасности МВД России. Но оттуда заявление спустили для проверки в наркоконтроль. То есть, служба, на которую мы жаловались, сама провела проверку и, конечно, не нашла нарушений. Но весь кошмар этой ситуации в том, что любой человек, сделавший заказ через интернет, может получить нечто запрещенное и стать фигурантом уголовного дела!

А ЧТО В СУДАХ?

Как выяснилось, по всей стране дела о контрабанде спортивной фармакологии из Беларуси заводят практически каждый день. Поиск на сайте Мосгорсуда по статье 226.1 выдает около сотни приговоров районных судов, вступивших в силу за последние год-полтора. И везде как под копирку: заказал через интернет-магазин стероиды, посылка пришла из Беларуси, при проверке выяснилось, что в них содержится тестостерон… К слову, чаще всего все заканчивается условными сроками в 3 года (нижний порог уголовного наказания по статье, потому как фигуранты полностью признают свою вину и раскаиваются. Среди приговоров последнего времени удалось обнаружить лишь один, где был назначен реальный срок. Некий 40-летний Дмитрий Аверко из Солнцева заказывал тестостерон аж из Китая. Задержали его тоже на почте. Но отягчающим обстоятельством стало то, что «качок» в 2017-м освободился условно-досрочно, отсидев пару лет по той же статье о контрабанде.

- Справедливости ради нужно сказать, что многие задержанные по этой статье именно с тестостероном прекрасно знают, что они покупают запрещенное сильнодействующее вещество, - анонимно рассказал «Комсомольской Правде» действующий сотрудник одного из районных отделений Управления по контролю за оборотом наркотиков. - Но рискуют из-за более низкой цены, которая предлагается в той же Беларуси.

- Тем не менее, насколько реальна история, что человек не знает состав вещества, которое он заказал?

- Может быть и так. Сайты, чтобы их не заблокировали, могут не сообщать таких подробностей. Но в любом случае, ничто не мешает хорошенько погуглить, изучить всю подноготную выбранного препарата. Это в будущем избавит от лишней головной боли. Кстати, большинство заказывают препараты для себя. Но есть и те, кто приобретает более крупные партии для последующей перепродажи. (В 2016-м фитнес-тренер, торговавший тестостероном из Молдавии, получили 8 лет колонии, его помощник - 5, а третий бодибилдер, подвязавшийся курьером, отделался условным сроком.

- Как удается вычислить, что в интернет-заказе находится запрещенное сильнодействующее вещество?

- На самом деле, все это выявляется еще по прибытии посылки в почтовый сортировочный пункт. За несколько суток до доставки в почтовое отделение. На этом этапе и подключаются сотрудники наркоконтроля. Давайте не будем раскрывать подробности, как это происходит, иначе реальные контрабандисты попробуют обходить этот заслон.

КСТАТИ

В истории с Дмитрием Урлаевым для него все усложняется тем, что уголовное дело возбуждено не только по контрабанде, но и по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (это до 5 лет). Адвокат Федор Богатырев утверждает, что никакого насилия не было.

- Во время очной ставки один из оперативников под протокол рассказал, что Урлаев оказывал сопротивление. Но при этом подтверждает: на тот момент речь не шла о его задержании, а лишь о беседе о содержимом посылки. Дмитрий Урлаев пытался выйти из помещения, что полицейские расценили, как попытку скрыться. При этом моему подзащитному сломали ногу - это подтверждается медицинскими документами. И сам оперативник подтвердил на очной ставке, что Урлаев не мог после этого самостоятельно идти и на почте ему принесли ведро холодной воды, чтобы он опустил туда ногу для снятия болевых ощущений. Мы считаем, этот инцидент должен быть тщательно проверен управлением собственной безопасности.