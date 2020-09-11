Медведев опять на Первом: Российский теннисист встретится с австрийцем Домеником Тимом в полуфинале US Open

Даниил Медведев на кортах US Open. Фото: REUTERS

Стало известно, что Первый канал в ночь с пятницы на субботу покажет полуфинальный матч US Open (Начало в 01.15). В нем российский теннисист Даниил Медведев встретится с австрийцем Домеником Тимом. В прошлом году финальный матч US Open, в котором Медведев 5 часов сражался против Рафаэля Надаля, тоже транслировался в прямом эфире на Первом. Ту игру комментировал Марат Сафин, а Медведев все же уступил испанцу.

И вот новый поход за титулом турнира Большого шлема. А шансы очень хорошие. Ведь в этом году «большая тройка» вне игры. Надаль отказался ехать в Нью-Йорк, чтобы не рисковать в период коронавируса. Федерер взял паузу и залечивает травмы. А первую ракетку мира Новака Джоковича на этом турнире дисквалифицировали и лишили всех призовых в сумме 250 тысяч долларов за то, что он запулил мячом в бокового судью. И вот в отсутствие главных звезд на первые роли вышли 4-я и 5-я ракетки мира Доменик Тим и Даниил Медведев. Будущий матч все уже называют «скрытым финалом».

Кстати, оба теннисиста еще не выигрывали турниры Большого шлема, так что это отличный шанс войти в историю. При этом их шансы, по мнению экспертов, приблизительно равны. По личным встречам лидирует Доменик Тим – 2:1, но последний их матч выиграл Медведев.

В другой полуфинальной паре встречаются немец Александр Зверев и испанец Пабло Карреньо-Буста.

Напомним, что в полуфинале Медведев победил своего товарища по сборной России Андрея Рублева в трех партиях.

КСТАТИ

Российская теннисистка Вера Звонарева стала чемпионкой в паре с немкой Лаурой Зигемунд. В финале они победили другой интернациональный дуэт Николь Меликар (США) - Сюй Юфань (Китай) – 6:4; 6;4. Кстати, это первая победа Звонаревой, вернувшейся на корт после рождения ребенка.