«Две российских и одна китайская»: Какие вакцины от коронавируса сейчас тестируются на людях в России

В мировой гонке вакцин от коронавируса появляются первые лидеры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тема коронавируса не сходит с повестки дня. Только теперь главными стали не цифры статистики заболевших, а новости о вакцинах. Что ни день, мы узнаем об очередных обнадеживающих подвижках, успехах, реже — о неудачах (очень хочется надеяться, что временных и поправимых). В бурном потоке новостей немудрено запутаться, поэтому мы решили разложить все по полочкам. Какие вакцины от COVID-19 сейчас тестируются в России на людях и в чем особенности каждой из них, «КП» помог разобраться иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков.

ПЕРВАЯ В РОССИИ И В МИРЕ

Что: вакцина «Спутник V»

Кто разработал: ученые НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи (Санкт-Петербург).

В чем суть прививки: фрагменты коронавируса (антигены) доставляются в клетки организма на «тележке», которой служит хорошо знакомый нам аденовирус. Это частый возбудитель сезонных простуд. Только ученые «почистили» этот вирус, лишив его возможности размножаться в организме и заражать получателя прививки простудной инфекцией.

В итоге, после доставки антигенов коронавируса, начинается выработка иммунного ответа — антител к COVID-19, а также иммунных клеток Т-лимфоцитов.

Вакцина "Спутник V" - детище НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Гамалеи г. Санкт-Петербурга. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На какой стадии испытание вакцины: началось тестирование на широком круге добровольцев. Заявлено, что в клиническом исследовании (КИ) примут участие 40 тысяч волонтеров. Параллельно запускается вакцинация россиян из групп высокого профессионального риска — врачей и учителей. Но их прививают уже не в рамках клинических исследований (кроме тех, кто запишется в число добровольцев для участия в КИ). Разница в том, что граждане, не оформленные как участники КИ, не получают дополнительных гарантий, среди которых оплата, регулярное меднаблюдение, обязательное страхование.

Преимущества и возможные минусы прививки: В состав препарата «Спутник V» включены ослабленные частицы человеческого аденовируса двух типов, это так называемая векторная вакцина. Прививки такого типа могут вызывать выраженный и длительный иммунный ответ, поясняет Николай Крючков. В то же время технология, основанная на вирусных векторах (та самая «тележка» для доставки антигенов), несмотря на годы изучения, до сих пор не применялась в широкой клинической практике (сейчас проводятся клинические исследования такого типа вакцин для профилактики вирусного гепатита С, гриппа, малярии, ВИЧ-инфекции, а препараты против лихорадки Эбола уже разработаны и ограниченно применяются в нескольких странах).

- Стоит иметь в виду, что стандартный путь проникновения аденовируса в организм — через органы дыхания. А когда этот вирус, пусть и «очищенный», ослабленный, не способный размножаться, в виде вектора вводится внутримышечно, то может попадать в кровь и клетки самых разных органов, непривычных к встрече с ним. В том числе и в клетки центральной нервной системы, - предупреждает эксперт.

ИЗ НОВОСИБИРСКА — ВСЕЙ СТРАНЕ

Что: вакцина «ЭпиВакКорона».

Кто разработал: ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск).

В чем суть прививки: исследователи создали синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые наша иммунная система опознает вирусную частицу. Такие участки называются «эпитопы». При этом, проектируя вакцину, из нее исключили элементы, которые способны вызывать опасные иммунные реакции, подчеркивают разработчики. В том числе, как утверждается, нет риска, что у вакцинированных людей разовьется так называемое антителозависимое усиление. То есть более тяжелая форма болезни при реальной встрече с коронавирусом.

"ЭпиВакКорона" разрабатывается Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора/ТАСС

На какой стадии испытание вакцины: ожидается, что в конце сентября завершится первая фаза клинических исследований с участием ограниченного круга добровольцев, преимущественно молодых здоровых мужчин. После этого будут поданы документы на госрегистрацию «ЭпиВакКороны». Вслед за регистрацией, как и в случае «Спутника V», могут одновременно стартовать клинические исследования с участием здоровых добровольцев и вакцинация групп риска (см. выше).

Преимущества и возможные минусы прививки: в данном случае в основе вакцины лежит отработанная технология, препараты на ее основе широко применяются в клинической практике, например, в вакцине от гепатита В, говорит Николай Крючков. Однако пока у нас нет данных о том, насколько эффективным и долгосрочным будет иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной». Как правило, «неживые» вакцины дают менее стойкий и менее длительный иммунитет, чем «живые» или векторные (как «Спутник V»), отмечают специалисты. Впрочем, в составе «неживых» вакцин часто присутствуют дополнительные компоненты, усиливающие иммунный ответ - адьюванты.

ПРИВЕТ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ

Что: вакцина CanSino

Кто разработал: исследователи китайской фармкомпании CanSino Biologics Inc.

В чем суть прививки: в основе вакцины человеческий аденовирус, который используется в качестве «транспортного средства» для доставки в организм антигенов (фрагментов) коронавируса. То есть принцип работы вакцины сходен с российским «Спутником V».

На какой стадии испытание вакцины: CanSino прошла клинические исследования (КИ) фаз I и II в Китае на 108 и 508 добровольцах соответственно. До регистрации по законодательству КНР также требуются КИ фазы III. Они проводятся в разных странах мира. В середине августа стало известно, что российский Минздрав одобрил проведение испытаний вакцины CanSino в восьми медицинских центрах Ярославля, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Прививку получат 625 добровольцев. В случае успешного завершения КИ планируется регистрация китайской вакцины для применения в нашей стране.

Минздрав одобрил проведение испытаний вакцины CanSino в восьми медицинских центрах России. Фото: CanSino

Преимущества и возможные минусы прививки: китайские разработчики использовали аденовирус одного типа (Ad5), в то время как в «Спутнике V» для двух инъекций применяются два разных типа аденовирусов: тот же Ad5 и Ad26, поясняет Николай Крючков. «Подход ученых НИИ им.Гамалеи выглядит более перспективным с точки зрения выработки более эффективного иммунитета, - говорит эксперт. - Дело в том, что на сам аденовирус, доставляющий в клетки коронавирус, организм тоже может дать иммунную реакцию. И тогда второй укол прививки сработает слабее и не поможет выработке более сильного иммунитета».

С другой стороны, преимущество китайской вакцины в том, что она уже исследована на большем количестве людей, чем «Спутник V». В КНР в испытаниях фаз I и II участвовали 616 добровольцев, а у нас, в общей сложности, 76 человек. «Так что вакцину CanSino можно считать более изученной, у нас больше знаний о ней, чем о «Спутнике V», - отмечает Николай Крючков. Впрочем, это не означает, что та или иная вакцина точно более безопасна и эффективна. Надежно оценить такие свойства можно будет после завершения испытаний на большом количестве добровольцев - как минимум 3 тысячах человек.

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