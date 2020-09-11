Одна из версий: Навального в Берлине могут охранять от боевиков-исламистов

Политик Алексей Навальный. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из Германии пришло сразу две новости о российском оппозиционере Алексее Навальном, находящимся на излечении в берлинской клинике «Шарите»: пациент полностью пришёл в сознание и может говорить, а число сотрудников полиции и спецслужб, охраняющих клинику, увеличено.

Последняя новость порождает лишь вопросы: чем вызвано усиление?

— Судя по всему, Берлинская уголовная полиция (Landeskriminalamt) не исключает возможности покушения на Навального, — сообщил «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер. — Руководство полиции пока никак не прокомментировало повышенные меры безопасности, представители клиники тоже хранят молчание.

При этом отдельные СМИ и политики Запада ещё до какого-либо расследования заявили, что к отравлению оппозиционера причастна Россия. Подобная версия, однако, не даёт ответа на простой вопрос «зачем?». Ведь 2,5 года назад, после похожей провокации с «делом Скрипалей» в Солсбери, антироссийские санкции были только усилены.

Депутат Бундестага Штефан Койтер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А сейчас уже некоторые депутаты Бундестага (пока ещё — не из правящей коалиции) призывают остановить строительство главного российско-германского проекта — газопровода «Северный поток-2».

Зачем же тогда Москве стрелять в собственную ногу и желать зла одному из самых известных на Западе российских оппозиционеров?

Поэтому возникает следующий вопрос — а кто же тогда может на самом деле представлять угрозу, из-за которой охрану Навального усилили?

Сегодня крупнейшей праворадикальной организацией Германии является турецкая группировка «Серые волки». Это признаётся на официальном уровне, об этом регулярно пишут местные СМИ, количество активистов данной организации в Германии оценивается от 10 до 18 тысяч. «Волки» регулярно устраивают на улицах Берлина и других городов кровавые стычки с оппонентами — например, курдами, с которыми у них традиционно неприязненные отношения.

Как эта пантюркистская организация вообще попала на Запад? Турки стали массово переселяться в ФРГ с 1960-х годов, поскольку из-за ужасающих потерь во Второй мировой войне здесь кое-где просто не осталось мужчин, способных встать у станка. Сегодня потомки османов — вторая по величине этническая группа: порядка 5 млн. жителей Германии имеют турецкие корни. Вместе с ними в ФРГ проникала и тюркская «мягкая сила» — всевозможные религиозные и политические движения наподобие «Волков».

Эта организация возникла в Турции тогда же, в 1960-е, и пользовалась поддержкой ЦРУ. Радикальных националистов рассматривали как союзников в борьбе с «красной угрозой» — СССР. Один из их лозунгов так и звучал: «Коммунистов — в Москву»! Разницы между «советскими» и «русскими» эти активисты не видели, некоторые из них сражались на стороне международных террористов в чеченских войнах.

Или другой пример. В ноябре 2015 года, в разгар антитеррористической операции ВКС РФ в Сирии, Турция сбила российский Су-24 над Латакией. Пилот самолёта, Олег Пешков, катапультировался над территорией, занятой боевиками, и был убит. Имеются обоснованные утверждения, что его убийцы были близки к «Серым волкам». Позже извинения России за гибель Пешкова принёс лично турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

На тот момент отношения Москвы и Анкары очень серьёзно ухудшились, совместное участие в мирном процессе в Сирии прекратилось почти на год.

Вот и сейчас «Серые волки» вполне могут снова стать инструментом для антироссийской провокации — теперь уже не в Латакии, а в Берлине. Ведь любое происшествие с оппозиционером осложнит отношения России с Западом. А как максимум — заморозит проект «Северный поток-2», взамен которого Европа всегда сможет купить «демократический» сжиженный природный газ из США.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Лапин, кандидат политических наук, германист:

В Турции есть силы, заинтересованные стать единственным звеном в транзите энергоносителей из России на Запад

— Сначала о «Серых волках» (и не только о них — ведь в ФРГ действуют и другие исламистские организации с ближневосточными корнями). Эта версия звучит экзотично. Но определённая логика в ней есть. Действующие каналы поставки нефти и газа из России на Запад, прежде всего, в Германию, проходят по территории Украины и Белоруссии. В последнее время эти варианты не отличаются надёжностью из-за политической нестабильности у наших соседей.

С нынешнего года запущен ещё один: газопровод «Турецкий поток» по дну Чёрного моря из Анапы в район Эдирне под Стамбулом. Но сейчас он недозагружен, в Турции из-за экономической конъюнктуры просто нет спроса на тот объём голубого топлива, который можно перекачать с помощью «Потока».

Однако если достроить небольшие сухопутные участки к западу от Стамбула, то этот трубопровод можно подключить к европейской газотранспортной системе. Тем самым Турция станет эксклюзивным (по крайней мере, самым надёжным) транзитёром российского газа в ЕС. Ведь если «кризис вокруг Навального» ухудшится, то альтернативу — «Северный Поток-2» из России в ФРГ — почти наверняка отменят.

Так что в Анкаре вполне могут быть отдельные политики, заинтересованные в таком варианте.