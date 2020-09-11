Лесные пожары в США в сентябре 2020: полыхают территории 12 штатов

Кошка сидит на улице города Финикс, штат Орегон, после пожара. Фото: REUTERS

Число погибших в результате лесных пожаров, которые охватили запад Соединенных Штатов, достигло 23 человек. Большая часть из жертв приходится на Калифорнию – по данным экстренных служб, здесь погибло не менее 19 человек, среди которых годовалый ребенок.

Также жертвы отмечены в штатах Орегон и Вашингтон, а всего пожарами охвачены леса в 12 штатах.

«Беспрецедентные погодные условия привели к возникновению чрезвычайной ситуации с лесными пожарами в Калифорнии, Орегоне, Вашингтоне и других штатах», – говорится в сообщении Национального межведомственного пожарного центра в Айдахо.

Жители штата Орегон наблюдают за горящим лесом. Фото: REUTERS

Известно, что на данный момент в штате Орегон в связи с чрезвычайной ситуацией эвакуировано не менее полумиллиона жителей. По сообщениям властей США, на западе страны выгорело более 1,3 млн. гектаров лесных угодий.

На снимках, предоставленных НАСА, видно, что практически все западное побережье США закрыто плотной пеленой дыма. По оценкам экспертов, в некоторых очагах пожара температура горения превышает 190 градусов Цельсия.

Дым от лесных пожаров окутал Лос-Анджелес. Фото: REUTERS

Губернатор штата Орегон Кейт Браун предупредила, что засуха и сильный ветер могут привести к самому большому количеству жертв и самому серьезному экономическому ущербу за всю историю штата. Помимо гражданских лиц властям штата пришлось эвакуировать почти 1,5 тыс. заключенных из трех тюрем.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что площадь пожаров в штате текущем году стала рекордной, а огонь уже уничтожил более 4000 строений и представляет огромную опасность для населения.

Лесной пожар в одном из нацпарков Калифорнии. Фото: REUTERS

Мэр Портленда (штат Орегон) Тед Уиллер объявил чрезвычайное положение в городе, а представители его администрации пожаловались на нехватку аварийных ресурсов и бригад для борьбы с пожарами.

Ситуацию усугубляют слухи о преднамеренных поджогах, которые совершают активисты экстремистских группировок, в частности, ультралевой «Антифа» и крайне правой Proud Boys. Власти призывают не реагировать на провокационные заявления и соблюдать осторожность.

Дональд Трамп в разговоре с губернатором Калифорнии выразил соболезнования в связи с гибелью граждан и заверил его в том, что федеральные власти окажут штату всемерную помощь в борьбе со стихией.