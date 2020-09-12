Красавец Янковский закрутил роман с замужней актрисой

Иван Янковский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известие о расставании Ивана Янковского с дочерью лидера группы "Алиса" Верой Кинчевой стало громом среди ясного неба. Наследник знаменитой династии бросил свою невесту, с которой встречался больше 10 лет, ради замужней актрисы Дианой Пожарской.

Поклонники и близкие ожидали чего угодно, но только не расставания Ивана Янковского и Веры Кинчевой. Ведь влюбленные вот-вот собирались пожениться. Однако на жизненном пути 29-летнего красавца-актера появилась Диана Пожарская.

Сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского принципиально не отвечает на вопросы о брошенной избраннице, блокируя всех, кто интересуется причинами разрыва. Говорят, на днях он предпринял попытку рассекретить свой новый роман, но передумал. Мол, показал загадочное фото с любовницей, однако почти сразу его удалил.

К слову, внук Олега Янковского редко выходит в свет. "Я не люблю ходить на тусовки, не люблю ходить на премьеры. Я люблю сидеть дома, читать книги (в последнее время в основном по профессии), смотреть фильмы (мне очень понравились «Паразиты», я влюблен в сериал «Эйфория»), играть в видеоигры, ездить в путешествия, ходить в театр. И мне отлично так живется", - говорил Иван.

Что касается Пожарской, то звезда сериала "Отель Элеон" - копия мамы Ивана. Диана скрывает от публики подробности личной жизни. Ведь она уже много лет является женой режиссера Артема Аксененко. В прошлом ей приписывали интрижку с коллегой по сериалу Милошем Биковичем, но подтверждения этого романа раздобыть не удалось.

Меж тем дочь Константина Кинчева подтвердила разрыв с Янковским. "Если я счастлива без Янковского, то зачем мне быть с ним. Это обоюдное решение, и все слава Богу", - цитирует Веру "СтарХит". По слухам, Янковский-младший жил в квартире Веры и ездил на ее машине. Однако в июле он неожиданно уехал на съемки, предварительно сообщив девушке о расставании.