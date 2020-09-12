Протесты в Белоруссии, последние новости на 12 сентября 2020: что сейчас происходит в Республике

Последние новости о ситуации в Белоруссии на 12 сентября 2020 года в материале kp.ru Фото: REUTERS

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за несанкционированной акции протеста в Минске 6 сентября. Напомним, тогда на улицы столицы вышли до 100 тысяч протестующих.

Круг подозреваемых по делу сузили до четырех человек - участников акции в возрасте от 18 до 32 лет. Еще одна 18-летняя девушка стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье хулиганство.

Бывший журналист белорусского президентского пула Дмитрий Семченко получил 15 суток ареста "за нарушение порядка проведения массовых акций". Дмитрий ходил на митинг в свое рабочее время, еще будучи начальником президентского пула.

По данным Генпрокуратуры РБ, более 200 протоколов составлено из-за участия подростков в демонстрациях. Сейчас ведомство рассматривает вопрос о привлечении к ответственности их родителей: за ненадлежащее воспитание и пребывание на улице в ночное время без сопровождения взрослых.

В Белоруссии впервые состоялся суд по делу стачкома "Беларуськалия". В ходе первого заседания выяснило, что в забастовке принимали участие 620 человек, материальный ущерб не подсчитан, претензий к ответчику нет. За прогулы уволены 8 рабочих предприятия, еще более 20 не выходят на работу почти 3 недели. Вердикт суда: забастовка признана незаконной.

Тем временем страны "Вышеградской группы" (Польша, Чехия, Словакия) готовы предложить Белоруссии безвизовый режим. Соответствующие консультации начнутся уже на ближайшем заседании Евросовета, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Напомним, существующий "упрощенный визовый режим" с ЕС дался Минску путем тяжелых многолетних переговоров. Сейчас Шенген обходится белорусам в 35 евро.

Свое видение белорусских протестных акций обозначили в Госдепартаменте США. Главное:

- США не отказываются от идеи прислать в Минск посла - на этот пост рассматривается Джулия Фишер;

- Санкции против Минска обсуждаются с ЕС и будут "адресными";

- Госдеп призывает провести новые выборы - "свободные и честные";

- США не увязывают свои переговоры с Россией по ядерному оружию с ситуацией в Беларуси.