Выборы 13 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция Единого дня голосования в России

В России проходят выборы Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В разных регионах России 13 сентября 2020 года проходят выборы. В этом году голосование началось 11 сентября и растянулось на три дня из-за эпидемиологической ситуации. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию Единого дня голосования в России.

Ранее сообщалось, что выборы различного уровня пройдут в 83 регионах из 85. В 20 субъектах РФ граждане будут выбирать губернаторов. Еще в 4 регионах изберут депутатов Государственной думы. В 11 субъектах предстоит выбрать региональные парламенты. В пяти городах - определятся с мэрами.

В 22 столицах регионов также пройдут местные выборы в городские думы. И еще в 33 крупных и 51 не очень больших городах - в горсоветы. В оставшихся 3 столицах российских регионов состоится голосование по выбору депутатов внутригородских районов.

Таким образом, всего за три дня в на территории Российской Федерации одновременно пройдут почти 9 тысяч выборов всех уровней.

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