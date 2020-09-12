Наташа Королева прокомментировала измену Тарзана

47-летняя певица изящно ответила злопыхателям Фото: СОЦСЕТИ

Наташа Королева на днях оказалась в центре скандала. Причиной стал ее муж Сергей Глушко. Пока певица отдыхала на курорте, Тарзан пригласил домой двух женщин, которые украли бриллианты 47-летней артистки. Злые языки тут же кинулись обсуждать измену супруга звезды эстрады. Неожиданно Наташа ответила злопыхателям.

Наташа Королева прокомментировала новость об измене Тарзана. Это произошло после того, как в прессе сообщили, что певицу ограбили гостьи стриптизера прямо в его квартире в центре Москвы. Вокалистка не стала отрицать случившегося.

"Сила любви может пройти любые испытания", - написала Наташа об измене. Она опубликовала трогательное видео с мужем.

Напомним, на днях стало известно, что Королеву обокрали случайные знакомые ее мужа Сергея Глушко. Пропажу драгоценностей и наличных на сумму пять миллионов рублей артистка обнаружила после отпуска.

Артистка подала заявление в полицию. Из него следует, что в краже подозреваются две дамы, которые оказались в квартире Сергея Глушко. По слухам, Тарзан сначала отпирался, но под натиском допроса жены признался в измене.

Поклонники поддерживают исполнительницу в этот трудный для нее час. Ведь буквально на днях Королева рассказывала в интервью о своем счастливом браке. А также призналась, что совсем недавно предложила Глушко альтернативный способ рождения второго ребенка. Певица задумалась о том, чтобы воспользоваться услугой суррогатного материнства. Правда, сын пары Архип был категорически против. Потому звездные супруги решили с этим повременить. Вдруг наследник передумает.